Abschied von der Nebelsuppe: Wolken bringen Niederschlag in Salzburg

Strahlend blauer Himmel, traumhafter Fernblick: Was in den Salzburger Gebirgsregionen zuletzt schon seit den frühen Morgenstunden der Fall war, ließ im Zentralraum hingegen auf sich warten.

Zäher Nebel bestimmte den Tagesbeginn, die Nebeldecke auf diesem Bild löste sich am Mittwoch auch erst gegen 10.30 Uhr auf. Erst dann war der Blick von knapp oberhalb des Kobenzls auf dem Gaisberg in Richtung Stadt, dem Sender auf dem Högl und der Stoißeralm im Bildhintergrund frei. Die Nebelsuppe nimmt aber wegen der Wetterumstellung am Donnerstag Abschied, am Freitag ziehen dann von Norden her Wolken auf, die sogar etwas Niederschlag bringen könnten. Bild: SN/ Bild: SN/robert ratzer