Abschlussbericht zu Mordfall im Pinzgau hat 1350 Seiten

Im Fall jenes Gastronomen, der in Piesendorf seine Gattin erstach, dürfte bald Mordanklage erhoben werden. Der Verteidiger spricht von Totschlag.

Vor fünf Monaten, am 13. Mai um die Mittagszeit, war in Piesendorf eine 30-jährige einheimische Frau durch mehrere Messerstiche in den Brustbereich getötet worden. Einen Tag danach hatte sich der jetzt 42-jährige Ehemann des Opfers nach zwischenzeitlicher Flucht der Polizei gestellt, seither sitzt er wegen dringenden Verdachts des Mordes in U-Haft.

Nach intensiven Ermittlungen - mit der Vernehmung zahlreicher Zeugen und umfangreichen Auswertungen von Smartphones und Mobilfunkdaten- hat das Salzburger Landeskriminalamt nun einen rund 1350-seitigen (!) Abschlussbericht an ...