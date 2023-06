Abschlusskollektionen der Modeschule auf dem Laufsteg

Die Fashion Show und Ausstellung der Modeschule Hallein lockten über 1000 Besucherinnen und Besucher in den Terminal 2 des Salzburger Flughafens.

Im Rampenlicht der Scheinwerfer und in insgesamt drei ausverkauften Durchläufen präsentierten die Maturierenden, Schülerinnen und Schüler sowie die Studierenden des Kollegs für Modedesign und nachhaltige Designstrategien von der Modeschule Hallein vor Kurzem ihre Abschlusskollektionen auf dem Laufsteg. Schauplatz war der Terminal 2 des Flughafens in Salzburg.

Kreative Ideen und Überraschungen

Die Besucherinnen und Besucher waren fasziniert von den kreativen Ideen und Überraschungseffekten der heurigen Fashion Show der Modeschule Hallein. Neben der Frisurenshow gleich zu Beginn gab es die Idee von Hannah Aschbacher, die für ihre Modelle Stoffe verwendet hat, deren Motive sich erst mit einer 3-D-Brille offenbarten. "Mit meiner Kollektion ,I can see different' will ich das Publikum wie im Kino in eine Welt voller verborgener Gesichter entführen", sagt sie.

Die Upcycling-Kollektionen in Kooperation mit der Caritas waren vielfältig. Auf dem Laufsteg wurden Sommerkleider aus alten Tischdecken, Hemden und Bettwäsche gezeigt. Zu sehen waren auch die Kollektion "Revive the Trenchcoat" oder Patchworkkleider aus alten Jeans. Zudem gab es Unisex-Kleidung für Paare, die sich den Kleiderschrank teilen wollen, Dirndln mit Elementen zum Variieren oder Kleidungsstücke aus Ecofasern zu sehen. Interessant waren zum Beispiel auch die Milchfasermodelle mit aufgesetzten Tetrapackskulpturen von der Schülerin Khadija Bouallegue.

Kollektionen als Gesamtkonzept

Die Modeschülerinnen und -schüler bewiesen bei der Modenschau einmal mehr, welche Möglichkeiten auf dem Catwalk bestehen, wenn die Kollektionen als Gesamtkonzept verstanden werden, die Frisuren und Make-up miteinschließen. Die Ergebnisse dieser engen Kooperation von Modedesignern und Hairstylisten der Schule haben das Publikum begeistert.

Die Modehäuser Kleider Bauer und Hämmerle zeichneten Sarah Mahrs "Jeanspiration" als beste nachhaltige Kollektion mit einem Award aus. Die Caritas lieferte dazu die ausrangierten Hosen. Dannai Ioannou gestaltete ihre Kollektion aus upgecycelten Trenchcoats von der Caritas.

In Salzburger Modehäuser modische Akzente setzen

Die Absolventen und Absolventinnen aus dem Modemarketing- und dem Visual-Merchandising-Zweig präsentierten ihre Modelle in einem Kontext, nicht auf dem Laufsteg. Schaufenster- und Verkaufsflächengestaltung standen im Mittelpunkt dieses Ausbildungsschwerpunkts. Durch die Kommunikation der Modelle mit ihrer Umgebung entstanden Zusammenhänge, die komplex und kreativ sind und Passanten zum Innehalten einladen sollen. Die Installationen wanderten am 3. Juni in die Salzburger Innenstadt, um bei Kleider Bauer und Hämmerle modische Akzente zu setzen. Dort bleiben sie bis 15. Juni und die besten Konzepte werden prämiert.

Slow Fashion Walk durch Hallein

Die Visual-Merchandising-Konzepte der Maturierenden und ein Teil der Nachhaltigkeitsmodelle sowie aus den Hairstyling-Abschlusskollektionen sind demnächst übrigens auf einem Themenweg in Hallein, dem Slow Fashion Walk, im Rahmen der österreichischen "Konsumdialoge" (29. Juni bis 1. Juli) zu sehen.