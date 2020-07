Abschuss-Bescheid für Wolf: Naturschützer reichten Beschwerde ein

Entscheidung liegt nun beim Landesverwaltungsgericht Salzburg.

Wie erwartet haben Naturschutzorganisationen nun beim Landesverwaltungsgericht Salzburg Beschwerde gegen den im Juni von der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau ausgestellten Bescheid zum Abschuss eines Wolfs eingebracht. WWF, Naturschutzbund und Ökobüro kritisieren, dass die Bewilligung den strengen rechtlichen Schutz der Wölfe untergrabe und gelindere Mittel nicht versucht worden seien.

Alternativen nicht ausreichend geprüft

"Dieser Tötungsbescheid ist ein europarechtswidriger Angriff auf den Naturschutz", erklärten Christoph Walder vom WWF und Lucas Ende vom Naturschutzbund am Dienstag in einer gemeinsamen Aussendung. Der strenge Schutzstatus der Wölfe verpflichte zum Einsatz von Maßnahmen wie Herdenschutz. Auch Alternativen wie Fang, Besenderung und Vergrämung seien nicht ausreichend geprüft worden.

Herdenschutz bisher unversucht

Im Behördenbescheid werde etwa ohne nähere Begründung behauptet, Herdenschutz wäre wirtschaftlich unmöglich. "Die Europäische Union hat den Weg für eine 100-prozentige Förderung von Schutzmaßnahmen längst freigemacht. Das Land Salzburg ersetzt bis zu 80 Prozent der Kosten", betont Walder. Dass Herdenschutz - etwa durch den Einsatz von Elektrozäunen, Herdenschutzhunden oder Hirten - in der betroffenen Region bisher unversucht geblieben sei, sei kein ausreichender Grund, eine Ausnahme vom Artenschutz zu gewähren.

Auch andere Wölfe gefährdet

Außerdem würden Auflagen fehlen, die sicherstellen, dass tatsächlich der im Bescheid genannte Wolf und kein anderes Tier abgeschossen wird. Wenn zahlreichen Jagdberechtigten der Region die Abschusserlaubnis erteilt werde, berge dies das zusätzliche Risiko für eine zeitgleiche Entnahme von mehr als einem Wolf. Ein Abschuss bringe auch keine längere Sicherheit für die Almwirtschaft. "Denn bereits der nächste Wolf kann sich an ungeschützten Nutztieren bedienen", heißt es in der Aussendung.

Antrag vor einem Jahr gestellt

Den Antrag zum Töten eines Wolfs hat eine Agrargemeinschaft in Großarl vor rund einem Jahr gestellt. Damals waren im Bereich der Tofernalm innerhalb weniger Wochen - von 24. Juni bis 15. Juli - 24 Schafe gerissen worden, vier weitere wurden verletzt und elf vermisst. Um den Abschuss eines Wolfes in Salzburg überhaupt in Erwägung ziehen zu können, muss es sich um ein Problemtier handeln. Laut dem Wolfsmanagementplan des Landes sind das Individuen, die binnen eines Monats 25 Nutztiere trotz zumutbarer Schutzmaßnahmen (oder in nicht schützbaren Bereichen) töten oder verletzten.

Problemwolf ist weitergezogen

Sollte der Bescheid rechtskräftig werden, wäre es der erste erlaubte Wolfsabschuss in Österreich seit die Tiere wieder zurückgekehrt sind. Wie DNA-Analysen gezeigt haben, ist der Salzburger Problemwolf mittlerweile nach Tirol weitergezogen.

Quelle: APA