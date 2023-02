Absperrung missachtet: Snowboarderin abseits der Piste in Zell am See tödlich verunglückt

Eine 24-jährige Frau aus Tschechien ist am Dienstag in Zell am See abseits der Skipisten über einen steilen Graben abgefahren und dabei in einen Bach gestürzt. Die Snowboarderin wurde bei einer schwierigen und gefährlichen Suchaktion gegen Mitternacht von den Einsatzkräften tot aufgefunden.

Am Dienstag kam es zu einem tödlichen Skiunfall in Zell am See. Das meldet die Bergrettung Salzburg am Mittwoch in einer Presseaussendung. Eine Variantenfahrerin fuhr mittags in Begleitung eines Freundes von der Bergstation der Sonnkogelbahn im freien Gelände in den Griesbachgraben ein.

Frau brach in ein Bachbett ein

Bei der Abfahrt kam die Frau in einem Bachbett zum Stehen. Sie brach ein, ihr Begleiter, der mit Ski unterwegs war, habe noch die Schreie gehört, heißt es in der Aussendung. Er habe aber nicht sehen können, wo sie sich befindet. Schließlich gelang es ihm, aus dem Graben herauszukommen, ins Tal zu fahren und Alarm zu schlagen. Die Bergrettung wurde kurz nach 16 Uhr alarmiert. Der Begleiter der Verunglückten habe keine konkreten Angaben machen können, wo sich die Snowboarderin befindet. "Wir haben eine Übersetzerin geholt", so der Einsatzleiter der Bergrettung Zell am See, Rainer Straub. Dennoch sei der genaue Standort der 24-jährigen Tschechin lange nicht klar gewesen.

Bergrettung rückte aus - auch Hubschrauber im Einsatz

22 Mitglieder der Bergrettung Zell am See rückten zur Suchaktion in die drei Schmittengräben aus. Zur Unterstützung wurden auch Rettungs- und Polizeihubschrauber angefordert. Vier Hundeführer der Bergrettung mit ihren Hunden wurden auf den Berg gebracht. Vom Hubschrauber aus konnte man schließlich Ski- und Snowboardspuren erkennen. Bergretter fanden daraufhin die Verunglückte, die nur mehr tot geborgen werden konnte.

Das Wasser des Bachs dürfte dazu geführt haben, dass die Frau schnell ausgekühlt war, so die Bergrettung. Ein Abtransport der Verstorbenen in der Nacht sei zu gefährlich gewesen, deshalb wurde sie am Mittwoch am frühen Vormittag geborgen und mit einem Hubschrauber ins Tal geflogen.

Die Skifahrerin und ihr Begleiter waren abseits der Piste unterwegs. Dafür haben sie laut der Bergrettung eine Absperrung passiert. Der Unfall ereignete sich im freien Gelände im Griesbachgraben. "Die Piste dort zu verlassen ist sehr gefährlich. Die Gräben sind felsdurchsetzt und werden nach unten hin immer enger. Es gibt dort auch viele Löcher. Da kommt man ohne Seil kaum mehr raus", sagt Einsatzleiter Straub.