Absturz auf Untersberg: 87-jähriger Alpinist tödlich verunglückt

Ein 87-jähriger Österreicher ist am Donnerstagnachmittag beim Abstieg vom Salzburger Hochthron in Richtung Mittagsscharte etwa 40 Meter weit in fels- und schotterdurchsetztes Gelände abgestürzt. Dabei zog er sich derart schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort verstarb.

Vermutet wird, dass der erfahrene Bergsteiger ausgerutscht ist, da die Felsen des alpinen Steigs am Untersberg wegen des Nebels feucht und rutschig waren.

Zeugen des Unfalls waren sofort zur Stelle und leisteten Erste Hilfe. An dem Einsatz waren auch die Bergwacht Marktschellenberg und Berchtesgaden sowie die Bergrettung Grödig beteiligt. Wegen des Nebels wurde der Verunglückte zur Skiabfahrt/Fürstenbrunn gebracht. Von dort erfolgte der Abtransport im Polizeihubschrauber "Libelle Salzburg".