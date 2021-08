Absturz eines Autos: 84-Jähriger blieb an Baum hängen

Auf der Gerlos Bundesstraße (B 156) kam am Montag ein 84-jähriger Einheimischer mit seinem Auto von der Straße ab. Nach Angaben der Polizei war er von Königsleiten in Richtung Wald unterwegs. In einer Linkskurve fuhr er aus bislang unbekannter Ursache geradeaus, zunächst gegen eine Böschung und stürzte danach rund 20 Meter ab. Er blieb in weiterer Folge an einem Baum hängen. Das war das Glück im Unglück.

Der Lenker konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien, er blieb unverletzt. Der Alkomattest verlief negativ. Die Feuerwehr Wald im Pinzgau war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz. Sie führte auch die Bergung durch.