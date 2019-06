Der 27-Jährige geriet mit seinem Pkw auf Postalmstraße ins Schleudern und prallte gegen eine Baumgruppe.

Ein 27-jähriger Autofahrer ist Freitagmittag auf der Postalmstraße in Abtenau (Tennengau) tödlich verunglückt. Der Wagen des Österreichers, der in der Schweiz lebt, war laut Polizei bei Voglau in einer Kurve ins Schleudern geraten. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Baumgruppe und fing zu brennen an. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Quelle: SN, Apa