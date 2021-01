Abtenau: Alkolenker stieß Ehefrau mit Pkw nieder, 38-Jährige schwer verletzt

Der 39-Jährige musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Ein 39-jähriger deutscher Staatsbürger lenkte seinen Pkw am Sonntagabend aus der Garage eines Einfamilienhauses in Abtenau. Aus bisher unbekannter Ursache stieß er seine 38-jährige Ehefrau, die in der Hauseinfahrt stand, mit dem Pkw nieder. Die Frau wurde dadurch schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt wurde die Frau in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der beim Lenker durchgeführte Alkotest ergab einen Alkoholgehalt der Atemluft von 1,42 Promille. Die Lenkberechtigung wurde an Ort und Stelle entzogen und eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Hallein erstattet, berichtet die Polizei Salzburg.

Quelle: SN