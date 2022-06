Abtenau feierte sein Kräuterwissen

Bei traumhaftem Wetter fand vergangenen Samstag das dritte Kräuterfest auf dem Leierhof in Abtenau statt.

Am Anfang des Festes standen Auszüge aus dem Buch "Kräuterwissen aus dem Lammertal. Erfahren. Bewahren. Weitergeben." auf dem Programm. Zwei über 80-jährige Lammertaler, die in diesem Buch über ihr Kräuterwissen und ihr Leben erzählen, waren auf dem Fest: Der Annaberger Bernhard Ponemayr erzählt: "Wir haben bei Erkältungen und Verletzungen die Pechsalbe verwendet. Das Harz stammte von der Lärche." Bei Schweißfüßen gaben er und seine Familie Birkenblätter in die Stiefel. Dann schlüpften sie ohne Socken hinein. "Damit schwitzten die Füße ein ...