Abtenau: In Reitstall von Heuballen getroffen - 56-Jährige verletzt

Im Februar 2019 startete die Asfinag zwischen Hallein und Puch-Urstein mit der Erneuerung der Tauernautobahn. Jetzt ist die langwierige Baustelle endlich abgeschlossen. Die Asfinag wird die Fahrbahnen am …

Chronik

Wie die Polizei jetzt berichtete, ereignete sich am Sonntag in Hallein ein Verkehrsunfall. Eine Kellnerin fuhr in den frühen Morgenstunden mit dem Pkw ihres Vaters von ihrer Arbeitsstätte, einem Halleiner …