Abtenau: Kellerbrand in Wohnhaus

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Abtenau zu einem Kellerbrand im Ortsteil Radochsberg gerufen.

Die Einsatzkräfte stellten bereits beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich fest, teilte die Feuerwehr Abtenau am Samstag auf ihrer Facebookseite mit. Mittels Wärmebildkamera konnte im verrauchten Heizraum die Brandstelle eruiert werden. In der Zwischenzeit wurden zwei Lüfter beim Wohnhaus in Stellung gebracht, durch die der Kellerbereich belüftet wurde.

Nachdem der Brand von den Atemschutztrupps gelöscht werden konnte, wurde der Kellerbereich rauchfrei gemacht. Die Brandursache ist noch unklar. Insgesamt waren 44 Mann im Einsatz.