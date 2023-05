Abtenau: Kleintransporter überschlug sich bei Verkehrsunfall - drei Verletzte

Ein Kleinbus kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der Transporter überschlug sich aufgrund der Wucht des Aufpralls.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und band vorab große Mengen an Treibstoff und Öl.

Am Dienstagvormittag kam es in Abtenau zu einem Unfall mit drei Verletzten. Ein 42-jähriger Koreaner in einem Mietauto dürfte wohl auf der Pass-Gschütt-Straße B166 zwischen Rußbach und Abtenau unerwartet rasch abgebremst haben. Ein nachkommender 18-jähriger Kleinbuslenker aus dem Tennengau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte die linke hintere Seite des Mietfahrzeugs.

Durch den Aufprall geriet der Kleinbus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter eines 18-jährigen Pinzgauers. Der Transporter überschlug sich und kam etwa 20 Meter nach dem Aufprall wieder zum Stillstand, heißt es in einer Aussendung der Polizei.



Durch den Unfall wurden der Tennengauer, der Pinzgauer sowie dessen Beifahrer, ein 34-jähriger Pongauer, verletzt und nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes ins Krankenhaus Hallein verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr Abtenau führte die Bergearbeiten durch. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und band vorab große Mengen an Treibstoff und Öl.