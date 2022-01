Abtenau: Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs stand in Vollbrand

Am Freitagabend musste die Feuerwehr in Abtenau zu einem Brand auf einem Bauernhof ausrücken.

Laut Angaben der Polizei warf die 19-jährige Tochter am Freitag in den späten Abendstunden einen Blick aus dem Zimmerfenster und sah das Wirtschaftsgebäude des elterlichen Bauernhofes in Flammen stehen. Sie weckte ihren Vater und verständigte die Feuerwehr. Der 54-Jährige konnte alle Tiere aus dem Stall befreien und auch Traktor und Pkw rechtzeitig aus der Garage fahren. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen der Flammen auf die Nebengebäude verhindern und den Brand löschen. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Die mögliche Brandursache ist derzeit noch unklar, berichtete die Polizei.