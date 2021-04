Abtenauer Schwestern gestalten virtuelle Ausstellung

Die beiden Schwestern Lavinia und Sara Lanner aus Abtenau gestalten erstmals eine gemeinsame virtuelle Ausstellung.

Es kommt selten vor, dass die Künstlerinnen Lavinia (35) und Sara (29) Lanner gemeinsam ein Wochenende bei ihren Eltern verbringen. Die Künstlerinnen sind in Abtenau und in Italien, der Heimat ihrer Mutter, aufgewachsen. Am ersten April planen die Schwestern in der Salzburger Kunstgalerie periscope ihre erste gemeinsame Ausstellung. Während Laviana (35) die bildende Künstlerin ist, thematisiert Sara (29) als freischaffende Choreografin, Tänzerin und Performancekünstlerin in ihrer Arbeit den Körper und dessen Erscheinungsform als Choreografie und soziale Skulptur. In ihrem Tanz ...