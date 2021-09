Abtenauer Taferlklassler werden mit einem Lied begrüßt

Die Mädchen und Buben der Volksschule Abtenau Markt sind in das neue Schuljahr gestartet. Viele Aktivitäten bereichern dieses Jahr ihren Unterricht.

Die Mädchen und Buben freuten sich schon wochenlang auf den Schulstart. Das vergangene Schuljahr hat mit dem Projekt "Jerusalema Dance Challenge" geendet. Dabei standen gemeinsam tanzen und Spaß haben im Mittelpunkt: von den Kindern über die Lehrerinnen und den Hausmeister bis hin zu den Putzfrauen.

Insgesamt starten 186 Kinder in das neue Schuljahr. Davon sind zwölf in der Vorschule und 46 in den zwei ersten Klassen. Die Taferlklassler wurden vor der Schule von den Kindern der höheren Klassen ...