Abtenauerin schreibt ihre Bücher noch mit der Hand

Roswitha Kößners Bücher sind in Handschrift verfasst. Auch illustriert hat sie diese selbst.

Roswitha Kößner (80) eilt ein gewisser Ruf voraus: Wenn sie aus einem ihrer beiden Bücher liest, gibt es etwas zu schmunzeln. Die Abtenauerin beschreibt in Handschrift Beobachtetes und Erlebtes aus ihrer Umgebung. Ihr Stil ist sarkastisch, witzig und manchmal mit beißendem Spott garniert. Die meisten ihrer Kurzgeschichten sind in Schriftsprache geschrieben, einige im Dialekt. In den TN sind immer wieder ihre Dialektwörter im Dialektkastl "Sprechen sie Tennengauerisch" abgedruckt.

Neben dem Schreiben zeichnet Kößner gerne. So hat sie genügend ...