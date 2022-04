Abtenauerin übernimmt Modeschulleitung

Modeschuldirektorin Elke Austerhuber ist überraschend in die Bildungsdirektion gewechselt, Andrea Luckart wird neue Leiterin - vorerst interimistisch.

Im Juli wären es zwei Jahre geworden, seit Elke Austerhuber das Direktorinnenamt in der Modeschule übernommen hat. Nun ist Austerhuber in die Bildungsdirektion gewechselt. "Wir scheinen da ein Sprungbrett zu sein", schmunzelt ihre bisherige Stellvertreterin und nunmehrige Nachfolgerin Andrea Luckart im TN-Gespräch. Auch Austerhubers Vorgängerin Michaela Joeris war in die Bildungsdirektion gewechselt.

Die gebürtige Deutsche aus der Pfalz ist in Kuchl aufgewachsen und lebt nun in Abtenau. Seit rund zehn Jahren unterrichtet Luckart Deutsch und Französisch an der ...