Abtenauerin wird zur Narzissenhoheit gekrönt

Für Katharina Thomanek aus Abtenau hat sich ein Traum erfüllt: Zu Christi Himmelfahrt wird sie zur Narzissenprinzessin in Bad Aussee gekrönt.

"Das Schönste für mich ist, dass sich so viele für mich mitfreuen", sagt Katharina Thomanek strahlend. Die 19-jährige Abtenauerin wurde am 7. Mai in Altaussee von einer zehnköpfigen Jury unter 32 Mitbewerberinnen zur Narzissenprinzessin gewählt. Narzissenkönigin ist die Ausseerin Lisa Weinhandl und als zweite Prinzessin fungiert Isabella Kain aus Tulln.

Zu Christi Himmelfahrt, werden die Hoheiten im Kur- & Congresshaus in Bad Aussee offiziell gekrönt. Danach vertritt die zierliche Abtenauerin Österreichs größtes Blumenfest bei rund 30 Veranstaltungen während ...