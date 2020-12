Abtenauerinnen backen für Straßenkinder in Bolivien

Abtenauerinnen backen, spinnen und stricken für die Halleiner Missionsschwester Klara.

Bedächtig knetet Maria Kronreif den Teig des Kletzenbrotes. Es duftet in ihrer Küche auf dem Wiesbachhof in Abtenau nach Koriander, Kümmel und gedörrten Birnen. Die 80-Jährige steht jedes Jahr am Anfang der Adventzeit lange in der Küche, bäckt Kekse, Bauern- und Kletzenbrot. Vor allem in der Zeit um den 8. Dezember mobilisiert sie all ihre Kräfte. Denn an "Maria Empfängnis" findet in der Abtenauer Pfarrkirche eine Frauenmesse statt. Danach verkaufen viele helfende Hände "Haubeikrapfen", Kekse, Bauernbrot und Selbstgestricktes wie Socken, ...