Abtenaus Schulen brauchen mehr Turnsäle

Die Marktgemeinde plant in der neuen Mittelschule einen Turnsaal, der den Normmaßen entspricht. Die alte Turnhalle bleibt vorerst erhalten.

Gemeinsames Turnen und herumtollen begeistert die Kinder in der Volksschule Abtenau Markt.

Viele Kinder und Erwachsene in Abtenau sind sportbegeistert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Sportunion Abtenau mit acht Sektionen und über 1400 Mitgliedern einer der größten Vereine im Land Salzburg ist. Die Indoor-Trainings finden - so weit wie möglich - in den Turnhallen des Ortes statt.

Die nötige Infrastruktur für einen zeitgemäßen Unterricht in den Volks- und Mittelschulen stellen im Allgemeinen die Gemeinden zur Verfügung. Abtenau hat in den drei Volksschulen und in der Mittelschule des Ortes derzeit insgesamt vier Turnsäle.

Turnsäle sind doppelt belegt

Dies scheint für die Lammertalmetropole zu wenig zu sein. Die Leiterin der Sektion Aktivsport der Sportunion Abtenau, selbst Sportlehrerin und Mutter einer Schülerin in der örtlichen Volksschule, beobachtet, dass die Hallenkapazitäten in der Volksschule Abtenau Markt bei Weitem nicht ausreichen: "Im Gebäude sind auch die Polytechnische Schule, die Sonderschule und die Nachmittagsbetreuung untergebracht. Diese teilen sich den Turnsaal. Daher gibt es Stunden, in denen der Saal doppelt belegt ist. Das heißt, dass zwei Klassen gleichzeitig Sportunterricht haben."