Abzocke über das Internet

Einbruch, Diebstahl oder Drogen. Kriminelle suchen sich zunehmend Opfer über das Internet.

Die Drogenermittler im Bezirk lassen immer wieder landesweit mit Schlagzeilen wie "Polizei zerschlägt Drogenring" oder "Drogen um 410.000 Euro sichergestellt" aufhorchen. Die PN sprachen darüber mit Thomas Winkler, Polizeichef des Bezirkes:

Redaktion: Einmal mehr wird ein großer Drogenring im Bezirk zerschlagen. Haben wir ein Drogenproblem oder "nur" engagierte Ermittler?Thomas Winkler: Ich denke, dass unsere junge Truppe sehr gute Arbeit leistet. Doch das Drogenproblem zieht sich leider quer durch alle Bezirke, Schichten und Altersgruppen.



Manchmal sind es kleine Hinweise, die einen Schneeballeffekt an Ermittlungsarbeit auslösen. Warum sollte man Verdachtsfälle der Polizei melden?Hat man einen Verdacht, so sollte man diesen keinesfalls ignorieren. Zuwarten ist auch für Betroffene die schlechteste Lösung. Denn manchmal gibt es auch vorbeugende gesundheitsbezogene Maßnahmen, die statt Strafen gesetzt werden.

Kriminalität in all ihren Formen scheint zuzunehmen? Welche Ermittlungen fallen im Bezirk am häufigsten an?Einbruch oder Diebstahl. Dazu kommt auch Beschaffungskriminalität. Im Wachsen ist die Internetkriminalität. Was früher ein Bankraub war, das sind jetzt Betrugsmaschen über verschiedenste Plattformen wie soziale Medien, Mails etc. Die Betrugsdelikte sind mannigfaltig und passen sich immer wieder den aktuellen Gegebenheiten an. Hier sollte man unbedingt seinen Hausverstand walten lassen. Dazu gehört auch das Ignorieren diverser Anschreiben aus fremden Ländern. Bei massiven Angriffen sollte jedoch die nächste Polizeidienststelle informiert werden.