Academy Bar stellt ein Ultimatum zur Franz-Josef-Straße: Autofrei bis Juni 2024

Bar in der Neustadt droht mit Umzug, wenn die Franz-Josef-Straße nicht zur Fußgängerzone wird.

Am Anfang der alleegesäumten Franz-Josef-Straße befindet sich rechtsseitig die Academy Bar. Die Bar fällt immer wieder durch ein Schild mit aktuellen Kommentaren auf. Der Kopf dahinter ist Barbetreiber Phil Zezula.

Vor Kurzem wurden die Stammgäste durch den neuesten Spruch geschockt: "Autos weg oder wir sind weg!" Gemeint ist damit die Franz-Josef-Straße. Nach der Academy soll diese bis Juni 2024 autofrei werden, sonst zieht die Bar um. Gegenangebote zu Salzburg und Reaktionen gab es auf Instagram zahlreiche (Anmerkung der Redaktion: Bis 18. Juli 224 Likes).

"Seit 12,5 Jahren sitze ich hier draußen und denke gemeinsam mit Gästen: ,Ma, wie schön wäre es, wenn die Franz-Josef-Straße autofrei wäre'", erzählt der Barbetreiber. Ihn nerven die zahlreichen Autos in der Innenstadt. "Die Autofahrer hupen die ganze Zeit, alle schauen sie grantig drein und keiner ist wirklich glücklich." Bei der vorigen Baustelle und bei der "Stadt der Liebe" 2019 sei die Straße auch gesperrt worden und es sei gegangen. Für Zezula ist das erst der Anfang, es müssen seiner Meinung nach noch mehr Zonen der Stadt autofrei werden. "Die Stadt wäre so angenehm und so schön und man könnte so viel machen und so viel schön gestalten. Die Franz-Josef-Straße ist da nur ein Anfang, da es uns dort jetzt betrifft."

Zezula nutzt die anstehenden Gemeinderatswahlen 2024 für sein Ansinnen. Mit Unterschriften und aktivistischen Aktionen werde es im nächsten Dreivierteljahr mit dem "Kulturkampf" weitergehen.