Academy Barbetreiber: Das Ultimatum bleibt aufrecht

Das Franz-Josef-Ultimatum spaltet Salzburg. Baustadträtin Schiester bringt temporäre Idee ein.

Überraschend gut sei die Forderung nach der autofreien Franz-Josef-Straße angekommen, erklärt Phil Zezula. Mitte Juli hatte sich der Academy-Bar-Betreiber für eine Verkehrsberuhigung bis Juni 2024 eingesetzt, sonst werde die Bar ihren Standort verlassen. "Ich bin sehr glücklich darüber, wie es jetzt läuft. Es wird diskutiert und alle Politikerinnen und Politiker haben schon ein Statement dazu abgegeben."

So auch FPÖ-Gemeinderat Robert Altbauer. Er hält wenig von der Idee, da sie nur wieder eine Verlängerung des "verkehrspolitischen Flickwerkes" bedeute. Mit dem S-Link werde der Verkehr in dem Bereich ohnehin zurückgehen.

Vor zwei Wochen sprachen sich laut Zezula bei einer ORF-Befragung auf Instagram 90 Prozent für eine autofreie Straße aus. Die Zahlen seien natürlich wenig repräsentativ, aber ein Anfang.

Aber nicht alle auf Social Media sind begeistert. Zezula führte später eine eigene Wahl auf dem Academyschild und auf Facebook durch. Durch das Gendern auf dem Schild seien die Kommentare auf Facebook explodiert. "Im Minutentakt kamen Kommentare für Autos und gegen das Gendern rein." Einige der Kommentare seien auch rassistisch gewesen, wodurch er die Kommentarfunktion für Nichtabonnenten abschaltete. Die Wahl auf dem Schild ging unentschieden aus.

Für Echo hat Zezulas Vorstoß bei Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) gesorgt. Für nächsten Sommer hat sie temporäre Maßnahmen in Aussicht gestellt. "Es gibt eine Salzburgerin, die Radabstellflächen mit Sitzgelegenheiten darüber erfunden hat. Eine solche könnte man vorübergehend auf einen Parkplatz vor der Bar abstellen", sagt sie. Beginnen könne man am unteren Teil der Straße und habe damit auch gleich zusätzliche Radboxen, die in Salzburg wegen der langen Warteliste ohnehin nötig seien. Etwas Vorlaufzeit wird es brauchen, denn derartiges zu beantragen ist in der ÖVP-geführten Mozartstadt schwierig. Für jeden einzelnen Parkplatz, den sie im Zuge einer Baumaßnahme auflösen möchte, brauche es einen Amtsbericht im Gemeinderat, sagt Schiester, die das nicht mehr ganz zeitgemäß findet.

Zezula unterstützt Schiesters Idee. Dadurch gehe kein Platz verloren und es entstehe eine Art Mischraum, in dem man sich ohne Konsumzwang aufhalten kann. Die Forderung nach einer autofreien Straße sei damit aber noch nicht erfüllt. "Das Ultimatum bleibt aufrecht", schließt er.