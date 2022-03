Acht Opfer, mehrere Hunderttausend Euro Schaden: Flachgauer wegen Goldanlagebetrugs angeklagt

Die Salzburger Staatsanwaltschaft (StA) erhob kürzlich Anklage wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs gegen einen 38-jährigen, vor seiner Verhaftung im Flachgau wohnhaften Österreicher. Er soll einer ganzen Reihe von Opfern Geld herausgelockt haben, um es vorgeblich für sie mit Gewinn in Gold zu veranlagen. Dazu soll er noch weitere Betrügereien begangen haben.

In der Anklageschrift - laut StA-Sprecherin Elena Haslinger erwuchs sie bereits in Rechtskraft - ist ein ermittelter Gesamtschaden von rund 347.000 Euro angeführt.

Die inkriminierte Masche des bereits mehrfach einschlägig vorbestraften Angeklagten: Er gab gegenüber seinen aus Salzburg, dem Flachgau und Bayern stammenden Opfern an, über profunde Erfahrungen als Anlageberater sowie gute Geschäftskontakte zu diversen bekannten Goldveranlagungs- und -vorsorgefirmen zu verfügen.

So soll der 38-Jährige, erst im Juli 2018 aus einer Gefängnisstrafe wegen Betrugs entlassen, etwa einem Paar aus dem Raum Berchtesgaden zwischen Herbst 2019 und Jänner 2021 insgesamt letztlich 116.000 Euro herausgelockt haben. Laut Anklage gaukelte er dem Paar vor, die ihm in mehreren Tranchen übergebenen Geldbeträge für sie gewinnbringend in Gold anzulegen. Zwischenzeitlich zahlte er ihnen auch immer wieder kleinere Beträge zurück, die - so spiegelte er vor - "Gewinnausschüttungen" seien. Um das Paar quasi bei der Stange zu halten, präsentierte er den beiden laut Anklage auch eine gefälschte Urkunde, derzufolge er tatsächlich Gold gekauft und dieses einer Firma zur Einlagerung übergeben habe.

Einen Flachgauer wiederum soll der schon acht Mal Vorbestrafte mit der "Gold-Masche" um knapp 120.000 Euro geprellt haben; von einem weiteren der insgesamt acht Opfer ergaunerte der 38-Jährige demnach 91.000 Euro. - Der Schöffenprozess gegen den seit 23. Dezember in U-Haft befindlichen Angeklagten wurde für den 20. April anberaumt. Den Vorsitz führt Richterin Martina Pfarrkirchner.