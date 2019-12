Acht Tipps für die Weihnachtsfeier: Damit am Tag danach nicht das böse Erwachen folgt

Sind Beleidigungen ein Entlassungsgrund? Darf man wegen eines Katers in den Krankenstand gehen? Muss ich die Weihnachtsfeier überhaupt besuchen? Die Gewerkschaft gibt Tipps, damit der feucht-fröhliche Abend nicht schiefgeht.

In der letzten Arbeitswoche vor Weihnachten stehen sehr viele Weihnachtsfeiern auf dem Programm. Manche Betriebe lassen sich nicht lumpen und organisieren Partys, auf denen der Alkohol in Strömen fließt. Die Zunge wird immer lockerer und am nächsten Morgen kommt - selten, aber doch - aus arbeitsrechtlicher Sicht das böse Erwachen.

"Manchmal arten Weihnachtsfeiern derart aus, dass im Nachhinein sogar Kündigungen ausgesprochen werden. Es ist daher durchaus Vorsicht geboten", warnt Gerald Forcher, Geschäftsführer der GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten - Druck, Journalismus, Papier) in Salzburg. Er hat acht Tipps für Arbeitnehmer parat.

Tipp Nr. 1: Was, wenn ich keine Lust auf die Weihnachtsfeier habe?

"Grundsätzlich kann man nicht gezwungen werden, an der Weihnachtsfeier teilzunehmen", sagt Gerald Forcher. Es komme immer wieder vor, dass man einfach keine Lust habe, mehr Zeit als nötig mit den Kollegen und Kolleginnen zu verbringen. "Das gibt es in allen Branchen, aber ein bisschen häufiger betrifft es Menschen, die einer Bürotätigkeit nachgehen, die also jeden Tag acht Stunden lang im selben Raum verbringen", sagt der GPA-djp-Geschäftsführer.

Die Teilnahme an einer Firmenfeier ist arbeitsrechtlich gesehen keine Tätigkeit, die man während eines Arbeitsverhältnisses erbringen MUSS. Folglich kann man dafür auch keine Überstunden verrechnen. Achtung: Findet die Feier während der Arbeitsstunden statt, und man will nicht teilnehmen, muss währenddessen gearbeitet werden.

Tipp Nr. 2: Arbeitsunfallversicherung auf dem Nachhauseweg

Für den Fall, dass auf dem Nachhauseweg von der Weihnachtsfeier ein Unfall passiert, ist man versichert - vorausgesetzt, man war nicht zu stark alkoholisiert. "Der direkte Hin- und Rückweg von der offiziellen Weihnachtsfeier fällt - wie der normale Arbeitsweg - in die Arbeitsunfallversicherung und ist somit gut abgedeckt", erklärt Forcher. Aber: Wie auch bei der normalen Kfz-Haftpflichtversicherung steigt diese Versicherung bei Unfällen aufgrund von Alkoholisierung aus.

Tipp Nr. 3: Sind Beleidigungen unter Alkoholeinfluss ein Entlassungsgrund?

Was, wenn man nach übermäßigem Alkoholkonsum auf die glorreiche Idee kommt, dem Chef oder der Chefin einmal so richtig die Meinung zu sagen? Das sei eher ungünstig, sagt Forcher: "Alkoholisierung ist im Arbeitsrecht kein Milderungsgrund." Wer also nach sechs Bier seine Vorgesetzten beschimpft, muss im schlimmsten Fall mit einer unverzüglichen Entlassung rechnen. Dasselbe sei bei körperlichen Auseinandersetzungen, Sachbeschädigung oder sexuellen Übergriffen der Fall.

Grundsätzlich gilt: "Je kleiner und familiärer die Feier ist, desto häufiger kommt es zu solchen Vorfällen", sagt Forcher. Bei größeren Firmen gebe es meist nicht so viele Berührungspunkte mit der Geschäftsführung. Wobei: Es gebe in Salzburg Tausende Weihnachtsfeiern, und nicht jede arte aus. Aber bei einer Firmenfeier könne sich einiges entladen. "Da wird plötzlich die Wahrheit gesagt über Dinge, die sich das ganze Jahr über aufgestaut haben", sagt Forcher.

Tipp Nr. 4: Was, wenn ich den/die Chef/in wirklich beleidigt habe?

In diesen Fällen gibt es nur eine Möglichkeit: "So schnell wie möglich in die Firma fahren - bei Restalkohol mit dem Taxi - und das persönliche Gespräch suchen", sagt Forcher. Heftige Beleidigungen seien meistens ein Entlassungsgrund und eine Entlassung habe unverzüglich zu erfolgen. Es komme natürlich auf das Naturell des oder der Vorgesetzten an: "Manche nehmen das sportlich. Andere sagen, das Vertrauen ist erschüttert und es kommt zur Kündigung", sagt Forcher. Am ehrlichsten sei es, nichts zu beschönigen: "Ich kann sagen: ,Ich habe einen schweren Fehler gemacht und möchte mich in aller Form entschuldigen. Ich habe zu viel getrunken und war unzurechnungsfähig. Es wird nie wieder vorkommen."

Tipp Nr. 5: Was, wenn der/die Chef/in mich beleidigt?

Das komme glücklicherweise nicht sehr häufig vor. Für Arbeitnehmer, die sich noch im System der alten Abfertigung befinden und diese bei einer Kündigung ihrerseits verlieren würden, könne dies aber ein Glücksfall sein, sagt Forcher. "Wenn mich der Chef beleidigt, kann ich sagen: ,Ich bin bloßgestellt und habe mein Gesicht verloren, ich trete berechtigt aus dem Dienstverhältnis aus und kriege meine Abfertigung'."

Tipp Nr. 6: Sich selbst richtig einschätzen: Weniger ist mehr

Wer unter Alkoholeinfluss zu übermäßiger Ehrlichkeit neigt oder zu Wutausbrüchen, der solle sich bei Firmenfeiern so weit wie möglich von seinen Vorgesetzten entfernen oder am besten weniger trinken, rät Forcher. Betrunken über die Tanzfläche zu torkeln, sei zwar kein Kündigungsgrund, könne aber im Zeitalter der stets gezückten Handys schnell peinlich werden. "Das ist allerhöchstens peinlich und man ist für einige Tage im Zentrum des Büroklatschs, hat aber kein juristisches Nachspiel. Weniger ist mehr", rät Forcher.

Tipp Nr. 7: Einfach so in den Krankenstand am Tag danach?

Der Kopf dröhnt, der Kreislauf versagt. Ans Arbeiten ist nicht zu denken. Kein Problem, einfach ab in den Krankenstand? "So einfach ist das leider nicht. Streng genommen hat man den Kater durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt, deshalb fallen Fehlzeiten am Tag danach nicht unter die Entgeltfortzahlungspflicht", sagt Forcher. Der Chef oder die Chefin könnte dem Arbeitnehmer also für die Stunden, die nicht gearbeitet wurden, die Bezahlung verweigern. Ist man für den nächsten Arbeitstag unabkömmlich und fällt wegen der Alkoholisierung aus, könnte das sogar einen Entlassungsgrund darstellen. "Wir empfehlen, bei Zweifel ob der eigenen Leistungsfähigkeit schon im Vorhinein Urlaub oder Zeitausgleich zu vereinbaren", sagt Forcher.

Tipp Nr. 8: Was, wenn ich wirklich nicht fähig bin, zur Arbeit zu gehen?

Wenn die Feier unvermutet lustiger und länger und feuchter wird als geglaubt und man am nächsten Tag mit Kopfweh und Übelkeit erwacht, hilft nur eines: "Sofort anrufen im Betrieb und versuchen, noch Zeitausgleich oder Urlaub zu nehmen", empfiehlt Forcher. Falls das nicht möglich sei, müsse man eventuell unbezahlte Freizeit nehmen.

Quelle: SN