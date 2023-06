Acht Wochen Ferienbetreuung im Lungau

Neben den umfassenden Betreuungsangeboten des Regionalverbandes Lungau gibt es für Kinder auch weitere Attraktionen im Bezirk.

Mit dem Angebot "KEMmt's in die Biosphäre" des Regionalverbandes Lungau mit sämtlichen Kooperationspartnern wie Hilfswerk, Caritas, LFS Tamsweg oder Forum Familie ist den Beteiligten ein Erfolgsprojekt geglückt. "Das Angebot gibt es zum vierten Mal. Aktuell nähern wir uns rund 200 Kindern", sagt Markus Schaflechner, Geschäftsführer des Regionalverbandes. Acht Wochen lang werden Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in den Sommerferien betreut, Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung bis 16 Jahre.

Aufgeteilt ist das Angebot in drei Teilbereiche. Das "ICamp" der Caritas findet von 10. bis 28. Juli in der Volksschule Unternberg statt. Elisabeth Huber, Leiterin der Caritas Lungau: "Es ist ein Inklusionsangebot für Kinder mit oder ohne Beeinträchtigung. Die Aktivitäten richten sich je nach Witterung. Im Lungau sind wir beim Thema Ferienbetreuung mittlerweile sehr gut aufgestellt und auch gut vernetzt. Die Angebote werden untereinander abgestimmt." Von 31. Juli bis 11. August heißt es in der Volksschule Mauterndorf "KEMmt's in die Biosphäre". Selbiges Motto gilt dann von 14. August bis 1. September am Standort der LFS Tamsweg. "Das Angebot ist wochenweise buchbar. Es beinhaltet eine ganzheitliche Betreuung von 8 bis 16 Uhr. Auch die Verpflegung ist im Preis inbegriffen. In dieser Konstellation mit einem Preis von 75 Euro pro Woche ist das Angebot landesweit einzigartig. Dank der großartigen Unterstützung der Lungauer Gemeinden und aller Projektpartner ist es gelungen, den Preis trotz Teuerung zu halten." Die Angebote und Workshops im Rahmen der Ferienbetreuung sind breit gefächert. Es gibt Waldworkshops, Workshops zu verschiedenen Klimathemen, kreative Inputs und auch Bewegungsworkshops sowie Wanderungen und diverse Besichtigungen.

Franz Bäckenberger (Hilfswerk): "Wir sind aktuell schon sehr gut gebucht. Weitere Anmeldungen sind aber nach wie vor noch möglich. Unser Angebot ist dank der Unterstützung der Lungauer Gemeinden und des Landes Salzburg unschlagbar. Gerade deswegen wird es auch so gut angenommen."

Kostenlose Angebote von akzente und Avos

In Zusammenarbeit mit akzente Salzburg und Gesunde Gemeinde - Avos wird in den Sommerferien bereits zum dritten Mal ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm für Jugendliche im Lungau angeboten. Jugendliche ab zwölf Jahren erwartet von 17. bis 21. Juli ein buntes und vielfältiges Programm in unterschiedlichen Gemeinden. Vom Survival-Training über Kreativworkshops bis hin zur Selbstverteidigung. Ein Überblick: Montag: 10.30 bis 12.30 Uhr Selbstverteidigung im Gemeindehaus Zederhaus. Dienstag: Survival-Training im Gemeindehaus in Mauterndorf. Mittwoch: Happy Painting Workshop im Gemeindehaus in Ramingstein. Donnerstag: 14 bis 16 Uhr Beachvolleyball bei der JUFA in St. Michael. Freitag: HOSI-Workshop im Sozialzentrum Q4 in Tamsweg (jeweils von 14 bis 16 Uhr). Die Angebote sind kostenlos. Es gibt die Möglichkeit, von Tamsweg aus mitzufahren. Anmeldung: Marijn Klerks, 0676/ 82 60 42 25. "Es handelt sich um ein offenes und kostenloses Angebot. Die Veranstalter übernehmen keine Aufsichtspflicht", sagt akzente-Regionalbetreuerin Christina Zitz.

Seit vier Jahren bietet Eva Fuchsberger in Tamsweg Kinder-Yogakurse an. Auf fantasievolle, spielerische und liebevolle Weise werden dabei die Kinder an die Welt des Yogas herangeführt. "Damit die ,Yogikids' auch in der Sommerpause nicht ganz auf unsere gemeinsamen Yogastunden verzichten müssen, entstand im Laufe der Zeit die Idee vom Sommercamp." Von 7. bis 10. August können dabei auch heuer wieder Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren nicht nur Yoga, sondern auch viele andere sportliche, kreative und naturverbundene Aktivitäten ausprobieren. "Mein Ziel in dieser Woche ist es, Kindern eine kleine Auszeit zu schaffen, in der sie ohne Zeit- oder Leistungsdruck alles um sich herum vergessen und sich voll und ganz in ihre eigene Welt begeben können." Und in St. Michael geht es von 4. Juli bis zur ersten Septemberwoche bei Nina Kiefhaber wieder rund - mit vielen neuen Kursen für Groß und Klein. Ausgestattet mit eigenem Skizzenbuch, Aquarellfarben und Pinsel, starten die Teilnehmer jeden Dienstag am Vormittag quer durch den Lungau. Zur Murinsel, zu Nina Kiefhaber im Garten in der Glashütte, zur Egidikapelle oder zu einer Ortstour durch Mauterndorf. Malkurse gibt es weiters zu den Themen Tiermalerei, Berge, Wolken oder Wasser.

Sportlich geht es mit Tenniskursen beim UTC Sparkasse Tamsweg in den Sommer. Infos gibt es direkt beim Verein.