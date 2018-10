Achtung! Der Milchmann kommt

Bernhard Perwein, designierter Obmann-Stv. beim Salzburger Bauernbund, geht ungewöhnliche Wege. Mit einer Hofgemeinschaft und seinem besonderen Milch-Lieferservice.

Vom ersten Tag an war er sich bewusst: "Es wird wohl schwierig werden." Und doch ließ er eine Tradition im Jahr 2012 aufleben: den guten alten "Milchmann". Die Inspiration holte sich Bernhard Perwein bei einem einstigen Schulkollegen in Kärnten, der ein ähnliches Konzept dort schon einige Jahre umsetzte.

Primärer Impuls: Die Direktvermarktung vorantreiben. "Einfach unabhängiger vom Milchpreis zu werden", sagt der 31-Jährige. Der Milchautomat am Hof wurde nur mehr mäßig angenommen, rund 30 Liter - wöchentlich - verkauft. Da war es geradezu ein Meilenstein, als Perwein am ersten Tag seiner Privatauto-Zustellung 46 Liter an die Kunden brachte.



Das Mehrwegsystem kostete schon einiges an Nerven

Mittlerweile hat sich viel getan auf dem elterlichen Zieferhof, den er noch nicht übernommen hat. Unter der Marke "Mei Muich" wird zwei Mal pro Woche in Saalfelden und Leogang ausgeliefert, zwei geringfügig Beschäftigte Mitarbeiterinnen steuern rund 190 Privat-Haushalte an. Dazu kommen einige Hoteliers als Kunden - so werden pro Woche bis zu 1000 Liter Bio-Milch direktvermarktet.

Perwein setzt auf ein Mehrwegsystem. Wird neue Milch gebracht, werden die gebrauchten Plastikflaschen mitgenommen. Eine kosten- und zeitintensive Variante, die den Leoganger im Vorjahr dazu veranlasste, eine Mehrweggebühr in Höhe von vier Euro monatlich einzuführen. Ein Einbruch für "Mei Muich" war die Folge. "Es haben mir in einem Monat rund 60 Leute gekündigt." Mittlerweile habe er aber wieder viele dazugewonnen, auch ehemalige Kunden. "Rein die Zustellung selbst biete ich ja sogar gratis. Der Preis ist immer noch sehr fair."

Die Milch wird unter dem Dach der Rinderzuchtgemeinschaft (RZG) Leogang von 30 Holsteinkühen, eine milchbetonte Rasse, produziert. Eine besondere Konstellation: 2004 haben sich der Ottingbauer (Familie Mayrhofer) und der Zieferbauer (die Eltern Maria und Rupert) verbündet. Die Landwirte standen vor der Entscheidung, den Stall umzubauen oder die Milchproduktion aufzugeben. Die Lösung war ein gemeinsamer Weg mit Milchproduktion. Seither wird die Arbeit 50:50 aufgeteilt, wöchentlich werden der morgendliche und abendliche Stalldienst getauscht. Die Milch für die Marke "Mei Muich" kauft Perwein offiziell von der RZG Leogang und verarbeitet und vertreibt sie weiter. Der Rest, etwas mehr als 50 Prozent der Menge, wird an die Pinzgau Milch verkauft.



Längst dreht sich





nicht alles um die Milch

Wer sagt denn eigentlich "Muich"? "So hieß es bei uns von klein auf in Leogang. Schon in Hochfilzen sagen sie anders, in Saalfelden ist es die "Müch". Um die "Muich" dreht sich längst nicht alles. Der Topfen vom Zieferhof erhielt im Vorjahr eine Goldmedaille bei der Salzburger Milchprodukte-Prämierung. Ein weiteres Ziel sei, speziell mit den Joghurts die Präsenz im Handel auszubauen.

Außerdem gibt es seit heuer ein Automaten-Projekt mit Pinzgauer Produkten, das Perwein mit Florian Scheiber in die Wege leitete. Es werden Fächer nach Zentimeterbreite vermietet. Ein Automat steht bereits bei der Asitzbahn-Talstation. "Unsere Mango-Molke war dort bis jetzt ein Renner." Dazu gibt es weiterhin einen Hofladen, der neben Bauernbrot auch selbstgemachte Nudeln, Dinkelreis und viele Spezialitäten mehr bietet.

Bernhard Perwein packt an. Auch in offizieller Funktion. Seit 2015 ist er Landwirtschaftskammer-Rat, nun steht er unmittelbar davor, als Landesobmann-Stellvertreter in den Vorstand des Salzburger Bauernbundes aufgenommen zu werden. Die formelle Bestätigung soll Mitte Oktober beim Landesbauerntag erfolgen. Der scheidende Landesobmann Franz Eßl habe ihn gefragt. "Ich will mich speziell für die Jungbauern einsetzen. Dass die Hofübernahmen glatt über die Bühne gehen. Dass junge Leute verstärkt motiviert werden und gern Bauer werden."