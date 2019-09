Achtung Kontrolle: Experten von Polizei und Kfz-Prüfstelle nehmen bei Kuchl Schwerfahrzeuge ins Visier

Polizisten der Landesverkehrsabteilung, vier sachkundige deutsche Kollegen und Sachverständige der Kfz-Prüfstelle des Landes führen seit Donnerstagfrüh am Kontrollplatz Kuchl an der A 10 Schwerverkehrskontrollen durch. Bis zum frühen Abend werden rund 2000 Fahrzeuge ausgeleitet. Unter anderem ziehen die Beamten nicht mehr verkehrstaugliche Lkw aus dem Verkehr und überprüfen Gefahrguttransporte.

Seit Donnerstagmorgen werden am Kontrollplatz "Hoher Göll" im Gemeindegebiet Kuchl wieder sämtliche Fahrzeuge über 2,5 Tonnen ausgeleitet. Der Grund: Insgesamt 22 Experten - 13 Polizisten der Landesverkehrsabteilung der Salzburger Polizei, vier sachkundige deutsche Polizisten (im Rahmen einer Hospitation) und fünf Sachverständige der Kfz-Prüfstelle des Landes - führen eine ganztägige Schwerverkehrskontrolle durch. Hauptaugenmerk sind der technische Zustand von Sattelschlepper, Lkw oder Kleintransporter sowie die Gefahrgutkontrolle.

Die großflächige Kontrollaktion wird von Polizei-Chefinspektor Rudolf Diethard geleitet - er ist Leiter des Fachbereichs Gefahrgutkontrolle bei der Landesverkehrsabteilung. "Bis zum frühen Abend werden wohl zirka 2000 Fahrzeuge ausgeleitet und durch Kollegen quasi vorselektiert. Wer nicht weitergewunken wird, den überprüfen die auf Schwerverkehr geschulten Polizisten näher - sie inspizieren die Dokumente der Lenker und die Einhaltung der vorgeschriebenen Ruhezeiten, sehen sich die Ladung und den technischen Zustand der Fahrzeuge genauer an. Bei augenscheinlichen Mängel werden dann die Sachverständigen der Kfz-Prüfstelle des Landes aktiv."

Am Donnerstagmittag berichtete Diethard etwa von zwei Lkw, bei denen die Kennzeichen abgenommen wurden. "Meist geht es um Feder- und Rahmenbrüche, völlig abgefahrene Reifen oder nicht mehr verkehrstaugliche Bremsen, so der Chefinspektor. Auch die Fahrtüchtigkeit der Lenker wird überprüft - und die ist nicht bei jedem Chauffeur gegeben. So wurde bei einem Klein-Lkw-Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung (1,6 Promille) festgestellt.

