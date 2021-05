Adi Steiner blickt mit Wehmut und Stolz zurück

Ihn regt Corona nicht auf. Wegen Milzbrand lag der Kapruner schon in jungen Jahren streng isoliert im Spital. Heute schätzt er sein Leben im Seniorenhaus. Und so manche Erinnerung lässt ihn staunen.

"Ich wäre so gern Flugzeugmechaniker geworden. Das war nicht so unrealistisch, denn ein Onkel von mir ist Flugzeugingenieur in Wien gewesen. Eigentlich war schon alles ausgemacht", erzählt Adolf "Adi" Steiner. Doch Kriege haben vor nichts Respekt, und schon gar nicht vor den Wünschen junger Leute: Das Gebäude in der Bundeshauptstadt ist bombardiert worden. Auch aus "Plan B" - einer Ausbildung zum Bergmaschinenmechaniker in einem Steinbruch der Firma Stuag - ist nichts geworden. Nach elf Monaten war es wegen geborstener Silos ...