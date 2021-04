Adnet: Alkolenker prallt nach Überholmanöver gegen Brückengeländer

Kopfverletzungen hat am späten Donnerstagabend ein 52-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Wiestal Landesstraße bei Adnet erlitten. Unfallursache: Alkoholisierung und überhöhte Geschwindigkeit.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 21 Uhr: Der 52-Jährige überholte mit seinem Pkw auf der Wiestal Landesstraße mit "überhöhter Geschwindigkeit" (Polizeibericht) ein anderes Auto.

Dabei verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Wagen, in einer Linkskurve prallte er gegen die Leitplanke und gegen ein Brückengeländer. Durch den Unfall wurde der Pkw gedreht und blieb auf der anderen Straßenseite stehen.

An dem Wagen entstand Totalschaden. Auch das Brückengeländer wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr Adnet rückte mit 35 Mann und vier Fahrzeugen an. Ein durchgeführter Alkomattest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Der 52-Jährige erlitt Kopfverletzungen und musste nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert werden.