Adnet, Annaberg und St. Koloman hoffen auf sinkende Zahlen

Die nötigen Testungen liefen im Großen und Ganzen gut, sagen die Bürgermeister. Zum Impfen angeregt haben die Ausfahrtsbeschränkungen bisher aber noch nicht.

Schon vergangenes Jahr war der Tennengau in Sachen Corona-Zahlen oft "vorn dabei" - und so auch heuer wieder. Nachdem die Zahl der Corona-Fälle explodierte (zeitweise war es der Bezirk mit der österreichweit höchsten Inzidenz) und die Impfquote sogar hinter dem an sich schon schlechten Salzburg-Schnitt hinterher hinkt, verschärfte das Land die Gangart und erließ ab 18. Oktober eine (vorerst zweiwöchige) Ausfahrtsbeschränkung für St. Koloman, das einerseits eine hohe Inzidenz aufwies, vor allem aber eine der schlechtesten Impfquoten überhaupt in Österreich. ...