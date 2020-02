Adnet: Feuerwehr barg Kalb aus Swimmingpool

Die Adneter Feuerwehr war am Donnerstag gegen 23 Uhr zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen worden.

Im Adneter Ortsteil Waidach war ein Kalb in einen Swimmingpool gefallen. 24 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Adnet rückten gegen 23 Uhr zur Rettung an, vor Ort waren auch drei Polizisten. Laut Bericht der Feuerwehr wurde zuerst mittels mehrerer Tauchpumpen der Wasserstand im Pool gesenkt. Danach wurde das Kalb mit Manneskraft aus dem Pool gehoben und an dessen Besitzer, einen Landwirt, übergeben.

Quelle: SN