Adnet: Feuerwehr muss schwer verletzten Lenker aus Wrack befreien

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Autofahrer sind am Freitagmorgen Einsatzkräfte an der Wiestal-Landesstraße bei Adnet gerufen worden.

Gegen 7.30 Uhr früh war am Freitag ein aus Hallein in Richtung Ebenau fahrender 22-jähriger Tennengauer mit seinem Pkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte der Wagen mit dem entgegenkommenden Lkw eines ebenfalls 22-jährigen Flachgauers zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Tennengauer im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Adnet aus dem Fahrzeug geborgen und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.