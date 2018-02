Adneter chauffiert heimische Olympia-Stars durch Korea

Durch einen Zufall wurde Christian Hager Fahrer des ÖOC bei Olympia und sammelt dort nun einzigartige Erfahrungen mit Skilegenden, dem Olympia-Spirit - und dem koreanischen Fahrstil.

Eines hat Christian Hager Olympiasieger Marcel Hirscher voraus - er hat die Lederhose nicht zu Hause vergessen: "Als Schuhplattler hast die Lederhose immer mit. Vielleicht gibt's ja mal eine Einlage, mit den Musikern im Österreich-Haus hab ich schon geredet."

Eine Leihgabe an den Olympiasieger würde wohl nicht funktionieren: "Bei den Oberschenkeln glaub ich nicht, dass er in meine Lederhose passt", lacht Hager, langjähriges Mitglied und zwischenzeitlich Obmann des Oberalmer Trachtenvereins Barmstoana.

Den ganzen Februar steht der 27-jährige Adneter in Diensten des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) - als Fahrer bei den Olympischen Spielen in Südkorea. "Zehn Tage vor der Abreise hat mich ein Freund aus der HTL angerufen, dass sie das Fahrerteam aufstocken, ob ich mitkommen will. Und da ich sowieso grade zwischen zwei Jobs stand, hab' ich Ja gesagt."

Und so chauffieren er und die anderen neun Fahrer nun gut acht Stunden täglich Sponsoren, Athleten und manchmal auch Journalisten zum Österreich-Haus, zu den Spielstätten oder in ihre Unterkunft, zu Pressekonferenzen, Sponsorterminen oder im besten Fall Medaillenfeiern.

Er selbst hatte schon die beiden ÖSV-Abfahrtsteams im Auto, die Skilegenden Franz Klammer und Benni Raich sowie Gold-Rodler David Gleirscher. "Bei der Feier waren wir bis um drei viertel fünf in der Früh unterwegs. Insofern freuen wir uns etwas weniger über die Medaillen, weil dann müssen wir bis in die Früh arbeiten", schmunzelt er.

Gefahren wird in Limousinen und Vans der örtlichen Marken Hyundai und Kia. Rund 500 Kilometer legt er auf seinen Fahrten im Schnitt pro Tag zurück: "Es ist alles sehr weit voneinander entfernt, jede Fahrt vom Austria House dauert mindestens 40 Minuten, obwohl es ziemlich zentral liegt. Man merkt, dass alles für Olympia gebaut wurde, es fühlt sich an, als wären vorgestern erst die Bagger weggefahren."

Die schon mehrfach medial thematisierte mangelnde Olympia-Begeisterung vor Ort kann Christian Hager bestätigen: "Bei der alpinen Kombination waren nicht mehr als 1000 Leute im Stadion, Österreichfans waren es vielleicht 15 - eine Delegation aus Saalbach, das Damen-Rodelteam und drei von uns Fahrern. Es war wirklich traurig. Aber für die Europäer ist es halt zu weit weg und die Koreaner selbst interessiert es nicht wirklich, hab ich das Gefühl." Zumindest das hat Vorteile für ihn als Fahrer: "Egal, zu welchen Spielstätten wir die Leute fahren, man steht nie im Stau wie bei uns in Kitzbühel oder Schladming, da ist nichts los."

Davon abgesehen, sei der Verkehr in Korea aber eine große Herausforderung, berichtet Christian Hager: "Es ist normaler Rechtsverkehr wie bei uns, aber sonst ... Sie fahren planlos, nicht vorausschauend, düsen einfach so dahin, vor allem die Busse", sagt der Adneter.

"Fast jede Straße ist zweispurig in beide Richtungen, man fährt aber immer links, weil auf der rechten Spur kann immer wer stehen. Rechts überholen ist ganz normal, man schlängelt sich einfach nach vorn, insgesamt hat der Stärkere Vorrang, habe ich das Gefühl. Ein Bus bleibt bei einem Kreisverkehr sicher nicht stehen und eine rote Ampel ist auch kein Thema, wenn es nicht grade eine große Kreuzung ist."

Insgesamt ist er aber begeistert von seiner Korea-Erfahrung: "Wir sind innerhalb kürzester Zeit eine eingeschworene Truppe geworden, auch wenn wir alle etwas ausgelaugt und müde sind. Es sind viele unglaubliche Eindrücke mit den Athleten und Stars, es ist für mich ein Erlebnis sondergleichen."