Adneterin hilft nach dem Karibik-Vulkanausbruch

Eine Weltreisende aus Adnet erlebte den Vulkanausbruch in der Karibik Anfang April hautnah. Statt die Gegend möglichst schnell zu verlassen, begannen sie und ihr Freund aber Hilfe zu organisieren.

Man stellt es sich apokalyptisch vor, wenn in nur wenigen Kilometern Entfernung ein Vulkan ausbricht. In der Erzählung von Lisa Mailänder allerdings klingt der Ausbruch des Soufrière auf der Karibikinsel St. Vincent geradezu unspektakulär: "Wir haben in der Früh ein Donnern gehört, die Wolken sahen aus wie ein Gewitter, aber in den Medien hieß es, dass der Vulkan gerade ausgebrochen ist." Trotzdem warteten die beiden ab: "Wir waren sicher in dem Ressort, haben untertags sogar einen kleinen Spaziergang gemacht. Am Nachmittag ging's dann aber richtig los, mit Rauchwolken etc., da war's richtig arg, und am Abend kam dann die Asche runter."

SN/sw/mailänder Lisa Mailänder und David Höllinger wollten ihren lang geplanten Urlaub auf St. Vincent antreten, als nur wenige Kilometer entfernt der Soufrière ausbricht.

Viele Menschen nach Vulkanausbruch ohne Strom

Die Tage auf St. Vincent hätten der erste längere Landurlaub für die Adneterin sein sollen - seit Mitte Dezember waren sie und ihr Freund David Höllinger als professionelle Segler in der Karibik unterwegs. "Eigentlich war der Ausbruch keine große Überraschung, er war ja schon seit Dezember aktiv. Aber wir wollten den Urlaub unbedingt antreten, vielleicht waren wir da etwas blauäugig."

Am nächsten Morgen können sie mit einem Fischerboot auf die knapp 20 km entfernte Nachbarinsel Bequia übersetzen. Während viele andere Segler aber aus der Region flüchten, versuchen die beiden, gemeinsam mit der Chartergesellschaft "Sail Genadines", einem ihrer Arbeitgeber, Hilfslieferungen zu organisieren - viele Menschen auf St. Vincent sind nach dem Ausbruch von der Versorgung mit Strom, Nahrungsmitteln und vor allem Wasser abgeschnitten. Mailänder und Höllinger organisieren Sachspenden, kaufen Nahrungsmittel und Hygieneartikel ein, und füllen mit Hilfe der Wasseraufbereitungsanlage der Yachten vor Ort rund 450 Liter Trinkwasser ab, in Plastikflaschen und -kanister, die sie auf dem örtlichen Recyclinghof aufgetrieben haben. "Wir waren sehr überrascht, wie das Wasser zum Thema geworden ist, denn schon letzte Woche gab es Meldungen, man soll Wasser für ein paar Tage bunkern. Entweder haben's viele nicht wahrgenommen oder sie konnten es sich nicht leisten."

5000 Euro an Spenden gesammelt

Ironischerweise kommt das Wasserproblem auf St. Vincent daher, dass die Hauptinsel der Grenadinen eine modernere Wasserversorgung als Bequia hat: In Bequia habe fast jedes Haus noch einen eigenen Wassertank, erklärt Mailänder, auf St. Vincent dagegen kommt Quellwasser aus der Leitung - die der Ausbruch nun aber beschädigt hat bzw. die Quellen verschmutzt hat.

Neben Wasserlieferungen und Sachspenden haben Mailänder und Höllinger innerhalb weniger Tage fast 5000 Euro an Spenden gesammelt. Aber schon nach der ersten Hilfslieferung am vergangenen Donnerstag standen die beiden vor dem Problem - wie kann man besser helfen, und wem soll man helfen? "Das ist schwierig für uns. Wenn man z. B. an große Organisationen spendet, kommt's vielleicht nicht zu den richtigen. Viele Spenden gehen jetzt in die Notunterkünfte, aber es gibt auch viele, die nicht in den Unterkünften sind und trotzdem Hilfe brauchen", sagt Lisa Mailänder. "Wir überlegen, direkt vor Ort zu helfen, statt einfach regierungsnahen Organisationen das Spendengeld zu geben, das macht vielleicht mehr Sinn."

SN/sw/privat Eine Zentimeter dicke Staubschicht bedeckte nach dem Ausbruch alles auf St. Vincent.

Davon abgesehen habe die Situation sie auch stark zum Nachdenken gebracht: "Anfangs mussten wir alle Mundschutz tragen, und konnten nicht spazieren gehen, weil die Luft voll Asche war. Daheim denkst du nie dran, wie wertvoll Luft ist oder auch Wasser", erzählt sie im TN-Gespräch. "Es ist irgendwie komisch, ich sitze in Bequia am Balkon und schaue in die Bucht, es ist karibisch, sommerlich, paradiesisch, und weiter rechts ist der Vulkan mit der Wolke drüber."

Nicht die erste Ausnahmesituation

Ausnahmesituationen wie diese sind Mailänder und Höllinger aber fast schon gewohnt worden in den vergangenen zwei Jahren: Im Dezember 2019 waren die begeisterten Segler zu einer Weltreise aufgebrochen, kehrten aber vier Monate später coronabedingt schon wieder nach Österreich zurück - unter chaotischen Umständen auf einer millionenteuren Rennyacht durch den eiskalten Nordatlantik.

Im Dezember 2020 brachen sie erneut in die Karibik auf - nur um nun wiederum vier Monate später mit einer Naturkatastrophe vor der eigenen Haustür konfrontiert zu sein.

Offenbar hat die karibische Gelassenheit aber bereit auf die beiden Österreicher abgefärbt: "Wir haben uns vor zwei Jahren fürs Abenteuer entschieden, und das haben wir bekommen", lacht Lisa Mailänder im TN-Gespräch. "Aber wir sind gesund, uns geht's nicht schlecht, und wenn sollte es hier wirklich katastrophal werden, wir könnten ja jeder Zeit zurück nach Österreich, deswegen lässt sich das hier auch alles so leicht leben und erleben."