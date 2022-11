Advent auf Sparflamme: wie Altstadt und Co. in der Weihnachtszeit Energie sparen

LED-Lampen, Zeitschaltuhren, kürzere Beleuchtungszeiten, Infrarotheizung: Mit diesen Maßnahmen spart man auf Adventmärkten und in den Altstadtgassen Energie.

Energie sparen ist nun in aller Munde. Es beginnt in der eigenen Wohnung, im Büro und endet auf den Straßen der Stadt. Und dann sind da noch die vielen Adventmärkte, die teils heute ihre Pforten öffnen. Auch sie sind im Energiesparmodus. Die Stadt Nachrichten haben sich umgehört.

Ab 22 Uhr heißt es Notfallbeleuchtung am Christkindlmarkt

Die Beleuchtungszeit am Salzburger Christkindlmarkt wird um ein Drittel reduziert. Ab 22 Uhr ist der Markt, mit Ausnahme des Christbaums und einer aus sicherheitstechnischen Gründen notwendigen Notfallbeleuchtung, nicht mehr beleuchtet. An der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung während der Betriebszeiten halten die Betreiber auch heuer fest. "Die Beleuchtung ist für den Salzburger Christkindlmarkt von großer Bedeutung, darauf möchten wir nicht verzichten. Sie sorgt für eine besondere Atmosphäre und ist für unser Publikum sehr wichtig", sagt Obmann Wolfgang Haider. Es mache sich bezahlt, dass sich der Salzburger Christkindlmarkt seit vielen Jahren mit der effizienten Verwendung von Ressourcen und Energie beschäftigt. Seit 2014 verwendet man hier LED-Lampen, die soeben auf den neuesten Stand gebracht wurden.



Somit werden rund 30 Prozent der verwendeten Energie eingespart. Ebenfalls investierte man in besonders effiziente LED-Lichtervorhänge, die für die Beleuchtung der Dombögen sorgen. Für die Beheizung der Verkaufsstände setzt man seit 2018 auf Infrarotpaneele, da diese effizienter als Gasheizungen oder strombetriebene Heizstrahler sind. Mittlerweile ergibt die Summe dieser Maßnahmen eine jährliche Energieeinsparung von rund 30.000 Kilowattstunden.

In der ganzen Altstadt wird gespart

Am 17. November 2022 wird in den Altstadtgassen die reduzierte Weihnachtsbeleuchtung erstmals aktiviert. Insgesamt für sechs Wochen, bis einschließlich 1. Jänner 2023, werden die Hauptstraßenzüge und ausgewählte Plätze in ein besinnlich sanftes Licht getaucht. Die funkelnde Weihnachtsdekoration erstrahlt wochen- und feiertags sowie samstags und sonntags erst bei Dämmerung ab 16 bis 21 Uhr. Verzichtet wird dieses Jahr auf die Illuminierung unter anderem am Waag- und Mozartplatz, in der Sigmund-Haffner-, Wiener-Philharmoniker- und Münzgasse. "Mit dieser Energiesparmaßnahme wollen wir uns solidarisch zeigen und gemeinsam mit den Altstadtunternehmerinnen und -unternehmern aktiv unseren Beitrag leisten", sagt Altstadtverband-Geschäftsführerin Sandra Woglar-Meyer.

Betrugen die Gesamtkosten für die Beleuchtung 2021 noch 310.00 Euro, sind es heuer etwa 280.000 Euro, die vom Altstadtverband Salzburg und den kooperierenden Altstadt-Unternehmerinnen und -Unternehmern getragen werden. Einsparungspotenzial bietet die Verkürzung der täglichen Leuchtdauer. Die Weihnachtsbeleuchtung wird dieses Jahr später beginnen und früher enden sowie eine Woche früher eingestellt. Aufgrund der geringeren Anzahl der Standorte reduzieren sich auch die Kosten für die Montage. In der Linzer Gasse sorgen Sensoren dafür, dass an sonnigen Tagen das Licht erst dementsprechend später leuchtet, auch das bedeutet eine Energieersparnis.

Heizstrahler sind keine Option

Laut Gerhard Göller von der veranstaltenden IBT-Marketing GmbH wird heuer für den Stern-Advent etwa nur die Hälfte des Platzes im Vergleich zu den Jahren davor innerhalb des Sternbräu-Gastgartens zwischen Getreide- und Griesgasse genutzt. "Im Prinzip gibt es keine speziellen Maßnahmen, Energie zu sparen. Wir haben Energie immer schon auf das maximal Mögliche reduziert", sagt er. Über die Hüttenbeheizung weiß er nicht Bescheid. Doch eines ist gewiss: "Heizstrahler hat es bei uns nie gegeben."



Am Mirabellplatz wurde die gesamte Beleuchtung vom Weihnachtsmarkt bereits vor Jahren auf LED-Lampen umgestellt. Diese werden heuer mittels Zeitschaltuhr von 10 bis 20 Uhr leuchten. Von einer geringeren Anzahl Lampen hält Obfrau Anita Maurer-Laun nichts, denn "ein Weihnachtsmarkt, der nicht strahlt, ist nicht attraktiv". In den Jahren zuvor wurde oft vergessen, den Strom abzuschalten, "heuer sind wir mit den Zeitschaltuhren auf der sicheren Seite". Mit zwei Leitungen aus dem Schloss Mirabell ist die Stromversorgung des Marktes enden wollend. Die Versorgungsstände brauchen mehr Strom als jene, die nur Ware verkaufen. Kleine Gasöfen in jeder Hütte sollen diese zumindest von unten her temperieren. Bei offenen Klappen kommt immer kalte Luft ins Innere der Hütten. "Ich wüsste dazu keine Alternative. Heizstrahler würden unsere Stromkapazitäten weitaus sprengen", sagt sie.

Auch die Lichterketten werden weniger

Stephan Gassner ist Veranstalter des Hellbrunner Advents. Wegen der aktuellen Energiekrise verzichtet er heuer auf die eine oder andere Lichterkette. Gassner prognostiziert einen reduzierten Stromverbrauch um 20 Prozent: "Wir dekorieren weniger Bäume mit Lichterketten und werden die Christbaumbeleuchtungen erst mit der Dämmerung - so gegen 16 Uhr - einschalten." Bisher hat man das Licht schon um 13 Uhr aufgedreht. 15 der 20 Prozent Ersparnis entfallen allein auf den Verzicht der Heizstrahler als wahre Stromfresser. Bei bereits 90 Prozent der Beleuchtungskörper werden verbrauchsarme LED-Lampen eingesetzt.



Auch auf der Festung Hohensalzburg hat man sich Gedanken zum Energiesparen gemacht. "Wir haben uns entschieden, den Sternenweg, der mittels LED-Lampen über die Straßenbeleuchtung versorgt wird, zu belassen. Dieser steht auch symbolisch für die Adventzeit auf der Festung", sagt Festungsverwalter Bernhard Heil. Dafür wird heuer auf das färbige Anstrahlen der Burghoffassaden verzichtet. Die Beleuchtung der Adventmarkthütten wird etwa eine Stunde nach Ende des Adventmarktes abgedreht. Und die Christbäume mit ihren sparsamen LED-Lichterketten werden auch heuer das Auge erfreuen.