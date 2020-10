Adventaktionen sollen Familien anlocken

Nachdem im Sommertourismus die Gästezahlen zurückgegangen sind, setzen Touristiker der Salzburg AG auf erweiterte Angebote.

Die heurigen Zahlen in der Touristikbranche der Salzburg AG sind coronabedingt in den Keller gestürzt: Zählte die Festungsbahn in der Stadt Salzburg im Vorjahr im Zeitraum Jänner bis September noch rund zwei Millionen Gäste, waren es dieses Jahr nur noch 614.000. Massiv auch der Rückgang bei der Wolfgangsee-Schifffahrt von 375.000 auf 195.320 dieses Jahr sowie bei der Schafbergbahn von 306.000 auf rund 180.000.

Eine Entwicklung, der nun Daniela Kinz und Mario Mischelin, die Geschäftsführer des Salzburg-AG-Tourismusmanagements, entgegensteuern wollen. ...