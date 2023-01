Adventkränze gewerbsmäßig gestohlen: Vorbestrafte Pensionistin verurteilt

Die Pensionistin gab vor Gericht zu, mehrere Adventkränze und Dekoartikel gestohlen zu haben. Sie leide unter Kleptomanie und werde sich nun in Behandlung begeben. Die Richterin verurteilte die vorbestrafte Frau zu zwölf Monaten bedingter Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Adventkränze, Dekoartikel und Lebensmittel: Die 65-jährige Frau aus Kärnten bekannte sich am Dienstag vor Gericht des mehrfachen Diebstahls schuldig. "Ich weiß selbst nicht, was da im November mit mir los war", sagte die 65-Jährige vor Gericht. Die Frau ist bereits mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft. Im November vergangenen Jahres wurde sie erneut erwischt: Sie soll in mehreren Geschäften - Kik, NKD und Lagerhaus - Waren im Wert von etwa 450 Euro gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr aufgrund der Schadenssumme und ...