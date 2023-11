Adventkränze, Punsch und ganz viel Weihnachtsstimmung

Der gesamte Bezirk duftet nach Glühwein, gebrannten Mandeln und Weihrauch. Grund sind die vielen Weihnachtsmärkte und Adventfeste im Gau. Die Tennengauer Nachrichten geben einen Überblick.

Der Winter steht vor der Tür und mit ihm die Weihnachtsmärkte. Vielfältige Möglichkeiten gibt es innerhalb des Bezirks, um sich bei Glühwein und Punsch in Weihnachtsstimmung zu bringen. Doch es sind nicht nur die Getränke und das Flair, die die Menschen Jahr für Jahr auf die Weihnachtsmärkte locken. Handwerkskunst wird genauso angeboten wie traditionelle Speisen, kulturelle Veranstaltungen und Benefiz-Auktionen.

Hallein eröffnet den Reigen der Weihnachtsmärkte

Es hat mittlerweile bereits Tradition, dass der Halleiner Weihnachtsmarkt als erster im gesamten Bundesland seine Pforten öffnet. Heuer war es am 10. November soweit. Am 17. Dezember schließen die Tore der frisch renovierten Alten Saline auf der Pernerinsel wieder. Die Veranstalter legen besonderen Wert auf traditionelle Handwerkskunst und heimische Produkte.

Auch der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt am Bayrhamerplatz in der historischen Altstadt von Hallein ist einladend. Vom 24. November bis zum 23. Dezember, kann von Freitag bis Sonntag Lebkuchen und Glühwein genossen werden. Musikanten wie die Halleiner Liedertafel, der Rifer Vielklang und der Halleiner Kirchenchor untermalen die zauberhafte, weihnachtliche Stimmung auf einem der schönsten Plätze Halleins.

Klein und fein inmitten der Tennengauer Bergkulisse

In pure adventliche Bergidylle tauchen die Besucherinnen und Besucher beim beschaulichen Adventmarkt in St. Jakob am Thurn, der jedes Wochenende, mit Ausnahme des 24. Dezembers, ab 16 Uhr stattfindet. Auf dem Platz vor der alten Wallfahrtskirche gibt es neben Punsch & Co jeden Sonntag Alpakawanderungen und traditionsreiche Weihnachtsmusik. Der Erlös kommt sozialen Zwecken sowie dem Erhalt der Barockkirche St. Jakob am Thurn zugute. Ebenso karitativ ist der Benefiz-Glühweinstand, der vom 23. November bis 22. Dezember an der FH-Salzburg in Puch/Urstein stattfindet. Von Montag bis Samstag kann von 14 bis 22 Uhr gefeiert werden. Die Einnahmen gehen an die Kinderkrebshilfe, die Schmetterlingskinder und an das Sozialkonto der Gemeinde Puch.

Krispler Volksschulkinder gestalten Weihnachtsmesse

Auch die Gemeinde Krispl-Gaissau lädt zum Weihnachtsmarkt, und zwar am 9. Dezember ab 16 Uhr am Dorfplatz. Geboten wird einiges: Neben einer Fackelwanderung und Pferdeschlitten-Fahrten werden um 16 Uhr die Kinder der Volksschule eine Weihnachtsmesse abhalten. Begleitet wird der gesamte Tag von einem Weihnachtsengerl.

In Kuchl gibt es einen eigenen Kinder-Krampuslauf

Die Holzgemeinde Kuchl sperrt am ersten und dritten Advent-samstag die Marktstraße, um selbige in ein Weihnachtsdorf zu verwandeln. Von 15 bis 21 Uhr werden an sieben Verkaufsständen Glühwein, Punsch, gebrannte Mandeln und jede Menge regionale Produkte angeboten. Auch die Wirte und Geschäfte entlang der Marktstraße bieten weihnachtliche Waren an. Die Attraktion am 2. Dezember ist der Kinder-Krampuslauf um 17 Uhr, bei dem alle Kinder unter elf Jahren mit dem Nikolaus laufen.

Golling punktet mit atemberaubendem Ambiente

Mit zwei Adventmärkten an drei Tagen wartet die Gemeinde Golling auf. Am 9. und 10. Dezember wird von 14 bis 19 Uhr der Burgadvent im Burghof gefeiert. Ebenso optisch atemberaubend ist der Adventmarkt am Egelsee, der eine Woche später am 17. Dezember ab 14 Uhr von den Bauernmarktbäuerinnen organisiert wird. Wie es sich gehört, werden selbst gemachte Knödel, Bavesen und Schnaps kredenzt. Natürlich mit einer zünftigen musikalischen Untermalung.

Viel Kleines, dafür umso Schöneres bietet Bad Vigaun

Die Gemeinde Bad Vigaun bietet zur Weihnachtszeit gleich drei Adventmärkte. Den Anfang macht Advent im Engelhartgut, wo am 2. und 3. Dezember jeweils von 15 bis 20 Uhr Glühwein, feine Schmankerl und Kunsthandwerk geboten werden. Am selben Wochenende sowie am darauffolgenden Wochenende öffnet die Naturthek neben dem Restaurant Kellerbauer ihre Türen. Am Samstag von 15 bis 17 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr gibt es Glühwein und regionale Artikel. Am 21. Dezember wird um 18 Uhr in der Naturthek die Wintersonnenwende mit einem Lagerfeuer und Waisenbläser gefeiert. Am 9. (ab 14 Uhr) und 10. (ab 10 Uhr) Dezember findet am Dorfplatz der Leichtsinnadvent statt.

Für manche Gemeinden steht die Tradition im Vordergrund

Die Marktgemeinde Oberalm versinkt ebenfalls einen Tag im Weihnachtszauber. Am Vorplatz des Gemeindeamtes wird am 9. Dezember ab 14 Uhr ganz traditionell mit regionalen Produkten und Getränken gefeiert.

In Adnet gibt es in diesem Jahr zwar keinen Weihnachtsmarkt, dafür laden die Schuhplattler zum Weihnachtseinklang. Am 17. Dezember ab 10.30 Uhr, im Anschluss an die heilige Messe, wird am Dorfplatz ganz traditionell die Weihnachtszeit eingeläutet.

Die Gemeinde Annaberg-Lungötz hat sich für ihre Weihnachtsmärkte mit dem bekannten Winterstellgut zusammengetan. Am 3. und 10. Dezember lädt man ab 14 Uhr zu einem festlichen Weihnachtstag. Das Ambiente des Pferdehofs sorgt für eine atemberaubende Atmosphäre und Weihnachtsstimmung.

Weihnachtsmarkt für den guten Zweck in Rußbach

Bereits zum 40. Mal findet in Rußbach am 25. und 26. November, jeweils ab 10 Uhr, ein Weihnachtsmarkt im Wasserpark statt. Wie jedes Jahr wird der Reinerlös an die beiden Missionsschwestern Clara in Bolivien und Maria Rosa in Argentinien gespendet. Natürlich werden auch in Rußbach regionale Schmankerl sowie liebevoll gefertigte Adventkränze angeboten. Den Abschluss bildet das Cäciliakonzert der Trachtenmusik Rußbach ab 16 Uhr in der Pfarrkirche.

In Abtenau lädt die Jägerschaft zum Jaga-Advent

Den Anfang des Abtenauer Weihnachtsreigens bildet der Voglauer Adventmarkt am 25. November. Ab 13 Uhr verwandelt sich das Chalet-Dorf des ehemaligen Club Zwilling in einen besinnlichen Adventmarkt mit Produkten aus dem Lammertal. Weiter geht es am 9. Dezember am Marktplatz mit dem Bäuerlichen Christkindlmarkt, der um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche eingeläutet wird. Die Pferdeschlittenfahrten sowie die lebensgroße Weihnachtskrippe können, bei musikalischer Umrahmung, auch im Zuge des Abtenauer Adventmarktes am 16. und 17. Dezember ab 13 Uhr am Marktplatz bewundert werden. Den Abschluss bildet der Jaga-Advent am 17. Dezember. Ab 15.30 Uhr musizieren in der Pfarrkirche unter anderem Abtenauer Jagdhornbläser, der Innerberger und der Wiesberger Dreigesang.