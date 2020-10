Adventmärkte sind heuer rar

Der Wolfgangseer Advent wird heuer trotz Corona über die Bühne gehen, der Adventmarkt in St. Leonhard findet erstmals seit 47 Jahren nicht statt.

Vorweihnachtliches Flanieren durch einen Adventmarkt, der Genuss von Punsch, Maroni und gebrannten Mandeln - das ist für viele ein Höhepunkt im Advent. Heuer gibt es dazu nur wenige Möglichkeiten, die FN hörten sich bei Betreibern von Adventmärkten im Flachgau um.

Wolfgangsee

Als einer der größten Märkte geht der Wolfgangseer Advent seit 18 Jahren in Strobl (im Bild), St. Gilgen und St. Wolfgang über die Bühne. "Die Diskussion, ob wir den Markt abhalten, hat schon vor Monaten begonnen. Wir haben das Für und Wider abgewogen, letztendlich ein starkes Präventionskonzept erstellt", sagt Hans Wieser, Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft. "Wir trauen uns drüber." Nach Kontaktnahme mit Behörden und dem Krisenstab wurde eine Konzept erarbeitet, "das weit über das hinausgeht, was behördlich vorgegeben ist für einen Adventmarkt dieser Größe". Das Motto im Advent 2020 lautet: "Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen", sagt Wieser.

Nach Rücksprache mit vielen Reiseveranstaltern werde ein eklatanter Einbruch im Busgeschäft erwartet. Standler werden genauso viele wie im Vorjahr für adventliches Flair in den drei Seegemeinden sorgen. 2019 waren es 136.

Mit im Boot sind heuer ebenso wieder die Wolfgangseeschifffahrt und die Schafbergbahn sowie neu die Zwölferhornbahn. Sollte jemand von den Gästen keinen Mund-Nasen-Schutz mitbringen, kann man um zwei Euro einen Schlauchschal aus elastischem Vlies erwerben.

Gibt es im Zentrum von Strobl und St. Gilgen genügend Platz vor den Standln, ist der in St. Wolfgang nur begrenzt vorhanden. Sollte es zu Problemen mit einer zu großen Menschenansammlung kommen und es zu eng werden, "könnten wir die Straße Richtung Strobl sperren".

Geöffnet ist der Wolfgangseer Advent Mittwoch bis Sonntag in St. Wolfgang und Donnerstag bis Sonntag in den Gemeinden auf Salzburger Seite. "Unser Ziel ist es, für alle ein tolles Adventerlebnis unter größtmöglicher Sorgfalt zu ermöglichen", sagt Wieser.

St. Leonhard

Schweren Herzens wurde der Beschluss gemeinsam von Lebenshilfe Salzburg und der Kirchengemeinschaft St. Leonhard mit den ehrenamtlichen Helfern gefällt: Der Adventmarkt zugunsten der Lebenshilfe findet heuer das erste Mal seit 1973 nicht statt.



"Als Lebenshilfe haben wir auch gegenüber den Menschen, die für uns ehrenamtlich diesen Adventmarkt organisieren und durchführen, eine Verantwortung", begründet Lebenshilfe-Präsident Michael Russ die Entscheidung.

Jakob Reitinger vom Tourismusverband Grödig und Organisator des Adventmarktes, ergänzt: "Die Auflagen waren einfach zu hoch. Als gemeinnütziger Verein schaffen wir es nicht, diese einzuhalten, ohne große Verluste einzufahren. Und das Ziel dieses Adventmarktes sind Spenden für einen guten Zweck." Der Kauf hausgemachter Produkte wie Marmeladen, Chutneys, Kekse, Holzofenbrot ist aber an den vier Adventsonntagen und dem 8. Dezember von 14 bis 17 Uhr unterhalb der Wallfahrtskirche möglich. Um 17 Uhr findet an diesen Tagen das Turmblasen statt.

Ebenau

Aufgrund der Situation hat sich der Veranstalter schweren Herzens entschieden, den Ebenauer Adventmarkt heuer nicht zu veranstalten. "Das Uniformierte Schützenkorps Ebenau mit all seinen Ausstellern freut sich, wenn wir euch im nächsten Jahr wieder im Brunnengarten begrüßen dürfen", ist auf der Homepage der Gemeinde zu lesen.

Glanegg

Der Bauernadvent im Gutshof Glanegg musste ebenso abgesagt werden. An drei Nachmittagen aber gibt es die Möglichkeit, Wildfleischprodukte direkt ab Hof bei der Wildbretkammer am Gutshof zu erwerben, und zwar an den Freitagen 4., 11. und 18. Dezember, jeweils 12 bis 18 Uhr.

Guggenthal

Seit 1985 findet der Adventmarkt Guggenthal statt, der bis 2014 vom St. Lazarus Hilfswerk organisiert und danach an die Pfarre Koppl übergeben wurde. Das ehrenamtliche Team hat sich aufgrund der coronabedingten Unsicherheit entschlossen, heuer keinen Adventmarkt zu veranstalten. "Das Risiko einer kurzfristigen Absage ist uns zu groß. Außerdem ist noch nicht vorhersehbar, welche gesundheitlichen Bestimmungen für Veranstaltungen im Dezember gelten werden und ob wir diese personell und organisatorisch auch umsetzen können", heißt es vom Adventmarkt-Team.



Mattsee

Eine Absage zum Fünf-Jahre-Jubiläum: Der Adventmarkt am Mattsee von den Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum wird heuer nicht stattfinden. Stattdessen sind Konzerte für kleinere Gruppen in den Räumlichkeiten des fahr(T)raums geplant.



Wals-Siezenheim

Der Walser Adventmarkt findet auch heuer in der Bachschmiede von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. November statt.

Oberndorf

Im Stille-Nacht-Bezirk in Oberndorf will man auch heuer unbedingt für ein Adventprogramm sorgen. "Wir sind noch in der Planung, mit den weiteren Corona-Einschränkungen ist das natürlich noch schwieriger geworden", sagt Clemens Konrad, Geschäftsführer des Tourismusverbandes.

Er sei aber weiterhin optimistisch, dass der Weihnachtsmarkt mit einem entsprechenden Präventionskonzept machbar ist. "In Wien sollen die Adventmärkte ja auch stattfinden. Es wird eine Einbahnregelung geben und Maskenpflicht sowie zugewiesene Konsumationsflächen. Wir haben heuer sogar mehr Standbetreiber", so Konrad. Fehlen wird heuer ein Rahmenprogramm mit Chören usw. Auf jeden Fall wird es das traditionelle Sonderpostamt im Bruckmannhaus geben. Am 10. November findet eine Konzertaufzeichnung des ZDF "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" in der Stadtpfarrkirche statt sowie am 26. November ein "Weihnachtskonzert" der Wiener Sängerknaben in der Stadthalle Oberndorf.

Henndorf

Im Tierparadies Gut Aiderbichl in Henndorf findet der Adventmarkt als "Weihnachtliches Wintermärchen" nach derzeitigem Stand wie gewohnt von 14. November 2020 bis 9. Jänner 2021 statt. "Auf dem weitläufigen Gelände verteilt sich alles sehr gut. Es werden natürlich alle Corona-Richtlinien eingehalten. In allen Innenräumen gilt Maskenpflicht", so Robert Wier, Pressesprecher von Gut Aiderbichl. "Wir bieten ein Familienerlebnis mit viel Atmosphäre."