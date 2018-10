Adventmarkt St. Leonhard spendet der Lebenshilfe 101.500 Euro

Eine Einigung mit einem neuen Pächter schien nur noch Formsache, platzte aber in letzter Sekunde: Die Erentrudisalm in Elsbethen bleibt weiter geschlossen. Der Berggasthof gehört dem Stift Nonnberg, seit dem …

Chronik

Die Alpenstraße musste am Vormittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein brennender Pkw sorgte am Montagfrüh in Anif für Verzögerungen im Frühverkehr. Eine 43-jährige Autolenkerin bemerkte kurz vor …