Adventzeit: "Rorate, ach tauet, ihr Himmel …"

Viele Menschen im ganzen Land folgen der frühmorgendlichen Einladung zu vorweihnachtlicher Besinnung in die Kirchen.

"Rorate, ach tauet, ihr Himmel, herab …" Seit Jahrhunderten stimmen sich die Menschen im Advent auf Weihnachten ein. Überall in den Pfarren des Landes werden in den Morgenstunden die Rorate-Gottesdienste gefeiert. So auch in Wagrain, wo diese Frühmessen vier Mal von Sängern und Musikanten in besonderer Weise gestaltet werden. Die Familienmusik Kaml machte den Anfang, auch eine Gruppe aus dem Kirchenchor sorgt für gefühlvolle Rorate.

Eine besondere Tradition in der Kirche von Stille-Nacht-Dichter Joseph Mohr ist der alljährliche ...