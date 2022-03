Älteren die Angst vor dem Smartphone nehmen

Das Salzburger Bildungswerk bildet in einem Lehrgang ab Mai Menschen aus, die ältere Menschen digital schulen. Den Lehrgang leitet ein Duo mit 77 und 65 Jahren.

Ob Impf- oder Testtermine vereinbaren, online Bankgeschäfte abwickeln oder mithilfe von Videokonferenzen Kontakt zur Familie halten. Die Coronapandemie hat vielen Seniorinnen und Senioren vor Augen geführt, dass der Umgang mit Computer oder Smartphone im Alltag fast unerlässlich geworden ist. Die Nachfrage nach Kursen, in denen ältere Menschen digital geschult werden, ist stark angestiegen. Um neue Trainerinnen und Trainer auszubilden, bietet das Salzburger Bildungswerk von 6. Mai bis 11. Juni den Lehrgang "Alles Smart?! - Zukunft-Skills an ältere Menschen weitergeben" an. ...