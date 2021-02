Ärger im Spital: Erst beklatscht und dann beurlaubt?

Das Tauernklinikum muss wegen der durch den völligen Ausfall der Wintersaison gesunkenen Patientenzahl sparen. Für einen Teil der Mitarbeiter ist auch Kurzarbeit im Gespräch.

Wenn die Betten in der Hochsaison belegt sind, verdoppelt sich die Zahl der Menschen im Pinzgau. Darauf ist das Tauernklinikum ausgerichtet. Durch den Ausfall der Wintersaison fehlen auch Patienten und damit Einnahmen. Damit die Kosten für die Stadt Zell am See als Eigentümer nicht explodieren, muss gespart werden. Auch Kurzarbeit ist im Gespräch.

Unter den Bediensteten sorgt das zum Teil für Verärgerung. Eine Mitarbeiterin: "Zuerst werden wir als Helden gefeiert und arbeiten bis zum Umfallen, und dann sieht ...