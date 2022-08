Ärger über lange Wegsperre von der Saalfeldener Bürgerau in Richtung Riemannhaus

Seit Jahren wurde nichts unternommen, um den Weg über das Fürstenbründl wieder in Schuss zu bringen. Ein PN-Lokalaugenschein im Grenzgebiet zwischen Saalfelden und Maria Alm.

"Es ist sehr gefährlich, weil ja trotzdem Leute drübergehen. Hier muss sich dringend etwas ändern", sagt Bruno Hörl. Er ist in der Bürgerau aufgewachsen und erinnert sich: "Schon als Kind bin ich mit meinem Vater oft den Weg von dort über das Fürstenbründl zum Riemannhaus gegangen. Vor einigen Jahren ist der Hang an mehreren Stellen gerutscht und seither gesperrt. Niemand unternimmt irgendetwas, um die Misere zu beenden." So wandte er sich an die PN, um der Sache einmal auf den ...