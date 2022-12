Ärger und Frust an Mittelschule in Seekirchen: Direktorenteam wurde abgelöst

Einen Monat lang leiteten drei junge Lehrkräfte die Mittelschule Seekirchen. Dann befand die Bildungsdirektion, dass dies rechtlich unmöglich sei.

Die Erleichterung war groß in Seekirchen, als zu Beginn des Schuljahres eine neue Leitung für die Sportmittelschule präsentiert werden konnte. Ein Team von zwei jungen Lehrkräften und einem erfahrenen Kollegen trat an, um die Schulleitung im Trio zu übernehmen. In der Gemeindezeitung wurde die neue Lösung ebenfalls präsentiert. Das Team sei sehr engagiert gestartet, sagt Karoline Kinsky, deren Tochter in die Mittelschule geht. Umso größer war der Ärger bei den Eltern, als sie von der neuen Schulleitung Ende vergangener Woche ...