Ärzte in Saalfelden sind gegen Parkgebühren für die Patienten

Elf Ärzte, die ihre Praxen im Stadtzentrum von Saalfelden haben, äußern Bedenken wegen der Einführung der Parkgebühren. Wie berichtet, ist in Saalfelden am 1. Juni im Zentrumsbereich die Zeit des Gratisparkens vorbei. Nur mehr die ersten 15 Minuten sind kostenlos.

Die Ärzte schreiben in einem Brief an Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) und den Gemeinderat, dass sie eine Parkraumbewirtschaftung wegen des Wachstums der Gemeinde für notwendig halten. Sie befürchten aber, dass dadurch der Arztbesuch für Patienten, die nicht unmittelbar ...