Ärzte in Tamsweg retteten Mutter und Neugeborenes

Wegen einer seltenen Komplikation bei einer Schwangerschaft war vom Team im Krankenhaus Tamsweg rasches Handeln gefragt.

Schnelles Handeln rettete am Mittwoch im Krankenhaus Tamsweg das Leben einer Mutter und ihres neugeborenen Babys. Am Morgen hatte Judith Zitz, die in der 32. Woche schwanger war, plötzlich starke Wehen bekommen. Mit Blaulicht war sie vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht worden.

"Wir kannten die Patientin schon von unserem Informationsabend für werdende Eltern", sagt Gynäkologie-Primar Athanasios Alimisis. Dort hatte Judith Zitz bereits erzählt, dass auch ihr erstes Kind als Frühchen per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen war.

