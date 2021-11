Ärzte und Pfleger aus der Reha sollen die Spitäler entlasten

Durch die explosionsartig steigenden Infektionszahlen landen auch immer mehr Coronapatienten im Spital. Die Kapazitätsgrenzen sind bald erreicht. Um Spielraum zu schaffen, soll eine Covid-Transferstation eingerichtet werden und die Reha-Kliniken sollen schließen.

Ein harter, kurzer Lockdown für alle wäre Salzburgs führenden Medizinern und Spitalsverantwortlichen lieber gewesen. Aber der engere medizinische Beraterstab von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) verteidigte am Freitag auch den Maßnahmenkatalog mit einer ausgedehnten Maskenpflicht, 2G-Regel oder Einschränkungen für die Nachtgastronomie als wichtigen Schritt, um die Kontakte zu reduzieren. Gleichzeitig wurde aber nicht nur eine Covid-Transferstation beschlossen, sondern man will auch Rehaeinrichtungen schließen, um Ärzte und Pfleger für die Akutversorgung einzusetzen.

"Wir triagieren schon lange. Es ist klar, dass wir derzeit keine ,Luxusmedizin' betreiben, wie man das meinen könnte", sagte Eugen Trinka, Primar der Salzburger Uniklinik für Neurologie, unverblümt und plädierte massiv für einen harten Lockdown. Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, betonte, dass man in rund zehn Tagen auf den Normalstationen die Kapazitäten ausgeschöpft haben werde. Aber was heißt das konkret? Sungler: "Wir haben dann keine verfügbaren Betten mehr, wir können dann niemanden mehr aufnehmen." Deshalb hat Sungler dem Landeshauptmann am Freitag auch vorgeschlagen, Rehaeinrichtungen wie in Bad Vigaun, in St. Veit oder NeuroCare in der Christian-Doppler-Klinik vorübergehend zu schließen. "Wir benötigen dringend Ärzte und Pflegekräfte, um Herzinfarkt-, Schlaganfall- oder andere Akutpatienten künftig noch ausreichend versorgen zu können. Eine Reha ist wichtig, aber verschiebbar." Haslauer will diesbezüglich mit der Bundesregierung die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen.

Fix ist bereits die Covid-Transferstation, die nach Angaben Sunglers in der Chirurgie West der Landeskliniken angesiedelt werden soll. Haslauer sagte dazu am Freitag, dass rund 20 Prozent der Covid-19-Patienten keinen großen Behandlungsbedarf mehr hätten, aber zum Beispiel noch ansteckend seien oder auf ein Pflegebett warteten. Für diese Patienten ist kein so großer Pflegeaufwand mehr nötig. Sie können die Normalstationen entlasten, wenn man sie in einem eigenen Bereich zusammenfasst, wo es jetzt ohnehin freie Betten wegen des Pflegemangels gibt oder Personal für die Covidversorgung abgezogen wurde.

Neben Sungler saßen am Freitag auch Uta Hoppe, Sprecherin des Corona-Expertengremiums der Landeskliniken, Friedrich Hoppichler, ärztlicher Direktor der Barmherzigen Brüder, sowie weitere Vertreter der Salzburger Kliniken am Tisch. Sungler wäre zwar ein harter Lockdown lieber gewesen, aber das Maßnahmenpaket Haslauers sei ein richtiger Weg, um Kontakte und damit Infektionsmöglichkeiten zu reduzieren. Hoppichler sagte, je schärfer die Maßnahmen, umso besser, "wir dürfen nur keine Zeit mehr verschwenden". Wichtig sei es für alle, die Kontakte derzeit auf ein Minimum zu beschränken.

Angewidert von der politischen Schlammschlacht der vergangenen Tage, reagierte Uta Hoppe am Freitag sehr emotional: "Wir müssen alle sachlich bleiben, wir brauchen vor allem Impfungen. Das zu politisieren, und das gilt für alle Parteien, ist falsch." Hoppe hält das für menschenunwürdig und unethisch, sie werde sich deshalb nicht mehr an dieser Debatte beteiligen. "Ich kümmere mich um meine Patienten."